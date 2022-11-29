《英雄聯盟》重磅消息！26歲Faker再戰3年 T1已完成續約
LOL《英雄聯盟》世界賽3屆冠軍的韓國T1戰隊，昨（28）日宣布與中路傳奇選手，現年已經26歲的Faker（李相赫）完成續約，而且一簽就是3年約，消息一出雖然震撼各國玩家，但粉絲們仍紛紛在T1官方社群留下祝福，希望Faker和隊友們能將今年（2022）世界賽冠軍戰的失利拋在腦後，繼續寫下屬於自己的輝煌歷史。
記者張志浩/綜合報導
LOL《英雄聯盟》日前剛結束S12世界大賽，今年由一路從入圍賽打入正賽的韓國第四種子DRX，擊敗3屆冠軍T1拿下金盃，高潮迭起的冠軍賽甚至被粉絲們譽為近年最精彩的決賽，而身為全球知名、坐擁3屆冠軍的選手Faker，在戰隊落敗後的動向絕對受到關注，畢竟2021年他是簽下「1+1」的合約，第2年是否執行成為焦點。
而昨日晚間，T1戰隊官方也終於宣布，將與Faker續下長達3年的合約，這筆簽約確定後，也宣告T1戰隊在明年的先發陣容將與今年相同，上路Zeus、打野Oner、中路選手Faker、下路Gumayusi、輔助Keria；粉絲們也湧入祝福，「竟然是3年，太感動了」、「原本很怕Faker這次最後一年了，現在放心了」、「今年差臨門一腳冠軍，Faker自己一定也不甘心吧」、「Faker絕對還能打！T1加油」。