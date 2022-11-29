學法國葡萄酒文化、日本和菓子 嶺東科大推國際商旅學程
嶺東科技大學日前與法國葡萄酒文化教育協會及在日本擁有148年歷史的和菓子老舖彩雲堂，共同簽署台、法、日三方學術交流合作協議，未來將就國際企業經營管理和文化觀光旅遊學程議題，進行跨國合作，並力促台灣企業與國際接軌，建構國際商旅學程。
記者李琦瑋／台北報導
嶺東科大校長趙志揚表示，在與法國葡萄酒文化教育協會（AECVF, Association d'Enseignement de la Culture du Vin Français）和日本彩雲堂完成合作協議簽署後，最快在明年就會在日本和法國舉行國際學術論壇，屆時將會帶領學校師生前往法國和日本與當地企業進行理論與實務的交流，在文化觀光領域和國際企業經營管理議題上，籌組相關國際商旅學程。
據了解，嶺東科大在過去3年疫情期間一直都與法國葡萄酒文化教育協會保持緊密的國際學術交流合作，這次會加入彩雲堂成為國際合作教學組織，主要是因為有日本媒體KKH-BRIDGE和跨領域媒體La Jouissanc的推薦，以及考量彩雲堂除了有148年歷史之外，更有多顆歷史名菓被列為日本「無形文化財」。
嶺東科大觀光與休閒管理系主任謝琦強表示，這次國際學術交流合作協議的簽署，除了確立國際學術交流的進程之外，也是為教育部目前推動的USR計畫注入新血，讓在地創生的社會實踐計畫有與國際接軌的可能。