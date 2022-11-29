「未洗、不去皮」農藥檢驗高標準！　浸泡、流水清洗降殘留

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農作物常見的病蟲害有炭疽病、灰黴病、白粉病、果腐病、薊馬類、二點葉蟎等，栽種時可能需要施用不同藥劑，因此有可能造成一種以上農藥殘留的情形。食藥署說明，一般人每天吃進五花八門的食物，無論是殘留單一農藥的多項食物同時食用，或是食用殘留多種農藥的單一食物，在風險管理上並無不同；因為化學物質是否會造成健康危害，須視人體實際暴露量而定。
依據目前國內外相關研究顯示，一般食品在多項微量農藥殘留濃度下，並不會加乘毒性，也不會產生另一種更毒之物質，亦即發生雞尾酒效應的風險極低。因此，目前世界各國對於食品中農藥殘留的管理，仍是依個別農藥來制定殘留容許量標準。
農作物不洗、不去皮評估 高標準檢驗農藥殘留量
訂定農藥殘留容許量標準時，除依據田間殘留試驗結果，更需要綜合評估農藥的各項毒性試驗報告，並以毒性試驗的最大無作用劑量（NOAEL），考量物種及個體差異，取得農藥的每日可接受攝取量（ADI），做為安全評估的界線。
值得注意的是，政府所訂定的農藥殘留容許量標準，都是假設農作物未清洗、未去皮、未烹調的最高殘留情形，來進行安全評估，且在人體總暴露量低於ADI的前提下才能訂定，以確保訂定之容許量標準對民眾具有足夠的保護水準。因此，只要農產品檢出的農藥殘留量符合法定標準，就不會對人體健康產生危害。
先浸泡、再以流動水清洗 降依農藥殘留量
食藥署提醒，為了降低飲食殘留農藥的風險，建議民眾可多選購來源清楚、當季的農產品，食用前先以清水浸泡，再以流動的水清洗，即可有效去除大部分農藥殘留，更加安心食用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55903
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