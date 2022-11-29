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二十大後跌神壇？「人民領袖」稱號消失　習近平地位危機

▲近來中共高層不再稱呼習近平為「人民領袖」，顯示出其政治地位面臨危機。圖為經濟學人雜誌先前諷刺習近平摧毀中國經濟圖文照。（圖／翻攝自經濟學人網站）
▲近來中共高層不再稱呼習近平為「人民領袖」，顯示出其政治地位面臨危機。圖為經濟學人雜誌先前諷刺習近平摧毀中國經濟圖文照。（圖／翻攝自經濟學人網站）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中共總書記習近平在中共二十大上取得史無前例的第三任期，當時中共中央政策研究室副主任田培炎公開稱呼習近平為「人民領袖」，使其成為毛澤東之後第二位被冠上此稱呼的中共領導人。習近平藉此對外界展現無法推翻的領導人形象，近來更是積極出席各大國際外交場合，似乎意圖展露出「大國領導人」風範。不過在中國國內因清零政策頻頻爆出人道災害的同時，外界發現中國官媒不再以「人民領袖」稱呼習近平，更顯示出他近來所蒙受的政治挫敗。

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田培炎10月17日於中共二十大記者會上表示，習近平總書記就是我們這個偉大時代產生的傑出人物、眾望所歸的人民領袖。」隨後包括《新華社》、《人民日報》以及《央視》等中國官媒，也都在習近平專頁上明確地稱其為「人民領袖習近平」，甚至還有一首《人民領袖》讚頌習近平的各項功績。在中國歷史上，先前僅有毛澤東被稱為「人民領袖」，而習近平便是第二人，顯示出其政治野心。

不過在中共二十大落幕後一個月，《日經亞洲》前中國分社社長中澤克二觀察到中國官媒不再稱習近平為「人民領袖」，就連中共政府網站上新發布的材料均未包含該稱號。中澤克二引述消息人士說法，發表評論指出中共內部已經達成某種共識，從現在開始不再使用「人民領袖」稱呼習近平。

這一說法很快地就得到驗證。中共政治局委員、外交部長王毅近來在總結習近平最近赴印尼和泰國參與二十國（G20）集團峰會及亞太經濟合作會議（APEC）的成果時表示，「通過此次出訪，國際社會再次領略了習近平主席作為『大黨大國領袖』的卓越風範、天下情懷，也再次見證了一個可信、可愛、可敬的中國。」

雖然乍看之下，王毅的用字遣詞似乎是在中共二十大後對習近平讚美的延續，但其中反映了微妙的立場。「大國領袖」與「人民領袖」兩個用辭相去甚遠，由於「人民領袖」會讓人想到毛澤東，更是現在的「禁區」，「大國領袖」是王毅能想出來「退而求其次」的說法。中國官媒隨後也跟進王毅的用語，選用「大黨大國領袖」稱呼習近平，而非「人民領袖」。

中澤克二認為，此舉顯示出習近平近來在政治上受挫，而「大黨大國領袖」則成了習近平政治挫敗的掩蓋。原本外界高度預期，中共二十大會議會把「兩個確立」（即表明「黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」）寫入黨章，但最終並未列入，恐是造成習近平政治挫敗的主因。

中澤克二表示，習近平對於這個結果並不滿意，因為若能將其領導地位寫進憲法，就能說明習近平已經超越推動改革開放的鄧小平。但在國內疫情反覆、封控措施拖累經濟動能，加上國際孤立的情況下，習近平希望重建中國外交，來改善與他國關係，藉以克服國內政治瓶頸。習近平先是在11月14日時與美國總統拜登舉行首次面對面會談，17日時又與日本首相岸田文雄在曼谷進行睽違三年的日中領導人會談，亦被認為是中日關係改善的開端。

▲雖然拜登率先握手，展現友好姿態，但在握手3、4次後，習近平讓拜登轉身面對媒體。（圖／美聯社／達志影像）
▲習近平積極展開外交，希望能藉此克服國內政治瓶頸。（圖／美聯社／達志影像）
但成效似乎十分有限，隨著全球疫情爆發及北京「戰狼外交」盛行，中國的國際形象一落千丈。習近平力推的「一帶一路倡議」計畫也不再能吸引其他國家參與，中國官方近日發布關於習近平與各國領導人會談的內容，甚至也都沒有提到此計畫。

雖然習近平曾在2021年5月時提到，中國要在國際社會廣交朋友，努力塑造「可愛」形象，被認為是要軟化「戰狼」外交的形象。但是習近平卻在全球矚目的G20峰會上，親自示範戰狼外交。16日，習近平於峰會場邊罕見動怒指責加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），稱其不當將兩人私下對話的內容洩漏給媒體，雙方交鋒影片旋即引起各界關注。中澤克二表示，即使習近平在「可愛」中國的說法上掛上了笑容，但是狼性並未消失。

如今中國各地爆發「白紙革命」，包括上海、北京、廣州、武漢、成都等地都有民眾拿抗議清零政策，責罵習近平的聲音遲遲未散。在內外夾擊之下，習近平可說是舉步維艱，如何、能否挺過執政十年來的最大挑戰，也成為外界關注的焦點。

▲中國國家主席習近平16日當面指責加拿大總理杜魯道，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平16日當面指責加拿大總理杜魯道，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容。（圖／美聯社／達志影像）

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