翻轉早期肝癌存活率　南市醫首創「一站式肝癌檢查」

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肝癌醫療團隊召集人郭明正醫師表示，南市醫於2006年成立肝癌多專科團隊，提供患者全方位治療，首創All In One一站式肝癌檢查，針對疑似為肝癌的初次就診患者，就診當天即可完成肝癌生化血清及腹部超音波檢查；如疑似肝腫瘤，便安排接受腹部電腦斷層、核磁造影或住院進行腫瘤切片，大幅減少病患掛號次數與等待治療的時間。也引進對比劑超音波（CEUS）顯像技術，不僅有助肝腫瘤的鑑別診斷，更大大提升肝癌射頻消融定位的治療成功率。
大規模肝炎免費篩檢 成效卓著
此外，南市醫也深入社區，1997年及2004年舉辦大規模肝炎免費篩檢，總人數累積達6000人次以上，也積極配合衛福部C肝清零計畫，並導入「門診智慧型病毒性肝炎篩檢系統」，迄今已有超過66,000名門診患者接受篩檢，篩檢出將近800位C型肝炎血清病毒陽性患者接受治療，成效卓著。
郭明正醫師表示，近年來，每年均有超過500人次的肝癌患者接受住院診療，在肝癌多專科團隊的努力之下，透過肝病衛教、篩檢及治療的一條龍服務，提升早期肝癌存活率。
慢性肝病無症狀 出現症狀多已來不及
郭明正醫師提醒，慢性肝病患者絕大多數毫無症狀，只有在病情嚴重時，才會有肝硬化、腹水、肝昏迷等症狀。不只B、C肝帶原者要定期檢查，一般民眾也建議定期做腹部超音波檢查，以達及早發現、及早治療之效益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55907
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