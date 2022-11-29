女性肺癌發生率↑　輕忽肺癌可能性到晚期才發現怎麼治療？

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肺癌不一定與抽菸有關 4旬婦女骨痛就醫竟是晚期肺癌民眾多認為「肺癌」與「抽菸」有關，女性不抽菸得肺癌的可能就更低，但根據台灣肺癌患者資料統計，超過60%的肺癌患者沒有抽菸習慣，其中更有90%為女性。大多女性容易忽略罹患肺癌的可能，且肺癌早期症狀並不明顯，當民眾發現問題時，多半已是無法開刀的晚期。
像40多歲的林小姐，家庭、事業兩頭燒，常常覺得身體疼痛，原本以為是太過疲勞，只要休息就沒事了，但身體不適的情形並未消減，近一步就醫才發現是肺癌晚期，而且癌細胞已經轉移到骨頭，原本對標靶藥物存著一線希望，檢測卻未發現基因突變，對於化療的副作用又非常擔心，幾乎對治療失去了期待。
肺癌晚期該怎麼治療？ 免疫療法有新選擇像林小姐這樣的肺癌晚期患者該怎麼治療呢？王金洲醫師提到，晚期肺癌的治療目標為穩定病情、延長存活期，醫師會先將最有利的藥物用於一線，爭取第一時間控制腫瘤，提升病人的存活率，不過過去晚期肺癌患者以化學治療後，平均存活期只有8-12個月，但隨著治療技術進步，晚期肺癌的治療選擇日趨多元，近年也發展出免疫治療的多種組合應用。
T細胞上的PD-1、CTLA-4若分別與癌細胞上的PD-L1、CD80/86結合，會抑制T細胞活化，並失去殺死癌細胞的能力，因此免疫藥物發展出「合併療法」，針對患者PD-L1的表現量，給予不同治療合併使用，但王金洲醫師指出，過去的合併療法多半需要搭配化療合併使用，副作用造成的影響是患者無法勇敢選擇治療的主因。
而目前免疫療法有了新組合，突破了過去合併療法的困境，也彌補了化療的不足，王金洲醫師說明，組合後的新治療方式，一方面從上游，促使T細胞成熟（抗CTLA-4），加速免疫系統、抑制癌細胞；另一方面從下游，增進T細胞辨識癌細胞能力（抗PD-1），活化免疫系統以對抗癌細胞。根據研究顯示，癌症病友接受免疫療法新組合治療的存活率為化療的1.5倍以上。
肺癌治療選擇多元 應與醫師討論適合的個人化治療免疫療法加入癌症晚期治療的行列，使治療方式更趨多元，讓更多患者有接受適合治療的機會。王金洲醫師表示，免疫治療新組合幫助患者延長存活期，同時維持生活品質，讓台灣患者有更多治療選擇。
今（2022）年國際抗癌聯盟（UICC）呼籲「彌平醫療落差」，追求不論人種、性別、樣貌、身分以及各種癌別的癌友，都能平等接受需要且合適的治療，打造更友善的治療環境。王金洲醫師也表示，台灣治療技術不斷創新進步，患者的治療選擇也更多元，能與醫師討論最適合的個人化治療，在早期就對症下藥、戰勝疾病，癌友權益也與世界同步。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55941
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