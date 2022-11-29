瘦不了！少吃多動還是一樣？醫：留意「性荷爾蒙失調」早檢查。

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顏佐樺醫師表示，荷爾蒙是體內負責傳遞訊息的重要物質，除了調整生理運作，也和體重調節有極高關聯，如民眾熟知的胰島素、雌激素、睪固酮、黃體酮、甲狀腺素、皮質醇等，這些都會相互作用、也對體重產生影響，其中性荷爾蒙的關聯尤其明顯。
男性睪固酮：男性睪固酮不足時，不僅會增加三高風險，也容易使得血糖升高進而囤積脂肪，且有三高或肥胖時又會影響睪固酮合成，形成惡性循環。
女性雌激素：女性雌激素失衡時，也容易引起胰島素阻抗，使血糖出現波動、加速體內脂肪生成。這也是常見為何許多更年期婦女、多囊性卵巢女性抱怨，為何少吃多動就是瘦不下來的原因。
少吃多動但就是瘦不了？醫指４種人建議檢測荷爾蒙。
顏佐樺醫師表示，若是減重的過程中，明明就有控制飲食，也有固定運動的習慣，但體重就是下不來、瘦不了，建議可檢視自己的荷爾蒙狀態。其中４種族群更建議可優先考量進行荷爾蒙檢測，包括了生理期不規律、週期過長(超過39天)的女性、更年期前後的女性、睪固酮低下的男性，以及肥胖的男性和女性。
男性也要留意更年期！男性更年期時不像女性有明顯的特徵，且沒有明確的年齡分界，顏佐樺醫師提醒，若男性已有性欲降低、缺乏活力、容易疲倦、常打瞌睡、情緒低落等男性荷爾蒙低下症狀，且無法控制體重，即便年紀還沒到中年，也建議可安排進行檢查。
遲遲瘦不了可先檢查荷爾蒙，找出原因更有助減重顧健康！
顏佐樺醫師表示，性荷爾蒙對人體影響非常廣，不單單只有體重，也包括了情緒、專注力、心血管健康等。生活作息不正常、日夜顛倒、營養失調、壓力過大、個人體質、基因遺傳等，這些都可能會影響荷爾蒙平衡。若有體重下不來的情況，建議先檢查了解性荷爾蒙失衡狀況，評估可能造成失衡的因素，再由飲食、保健食品，或經由醫師專業評估使用藥物介入，使荷爾蒙恢復平衡。而不論是否有體重考量，也都可以透過功能性醫學的性荷爾蒙併腎上腺壓力皮質分析檢測找到問題，讓荷爾蒙恢復良好狀態，如此更有利於減重，也有助身體健康。
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