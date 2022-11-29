誰來接棒蔣萬安？藍綠白「可能選將」逾10人　角逐立委缺

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除綠營雙雄對決外，在2022選舉意外落馬的台北市議員梁文傑，也被綠營點名是可能人選。然而，梁文傑今雖坦言收到很多勸進建議，民進黨北市黨部也有來洽詢，但機會是留給準備好的人，而吳怡農就已經準備了非常久，「就讓他去拚吧」。同樣被點名參選的台北市議員王世堅，今也跟進表態力挺吳怡農。
相較民進黨人選快速浮出檯面，國民黨動向則低調許多。國民黨中央預計在本周三的中常會上討論徵召辦法，並已針對可能候選人啟動電話民調。綜觀藍營檯面上被點名的人選，包括不分區立委李貴敏、鄭麗文，還有台北市議員徐巧芯、王鴻薇及不連任的台北市議員王浩。
其中，徐巧芯與王鴻薇因在議員選舉中表現亮眼，起初就雙雙被視為熱門人選，不過，徐巧芯提到她戶籍在南松山，且要出國直到12月才返台，屆時補選登記時間已過，並反勸進在北松山地區擁較多支持者的王鴻薇出征。
無獨有偶的是，王鴻薇也坦言沒有意願參選，她解釋才剛選完議員，還沒就職就要去登記，「這實在是有點難堪、有點尷尬」。至於王浩則僅低調回，「提名大權在中央。」
在國民黨選將難產時刻，久未露面的前立法委員羅淑蕾則跳出來喊話有意願參選，更稱若有必要黨決定徵召她，「我也準備好了，義不容辭」；她認為吳怡農、阮昭雄都是很強勁的對手，並非外界所想得輕鬆，「會是一場硬仗。」
至於其他陣營候選人，剛在北市長選戰中落選的黃珊珊也被認為有一戰的實力。民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，目前正討論的人選，除了民眾黨台北市議員林國成及民眾黨不分區立委邱臣遠外，也有人提出由黃珊珊出征。