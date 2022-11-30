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天冷吃火鍋怕變胖？營養師「3秘訣」安心吃　不怕補過頭

▲冬天到外面吃薑母鴨、戶外露營，或是在客廳煮火鍋，卡式爐都是常見爐具，使用上要特別注意。（示意圖／取自photoAC）
▲冬天到外面吃薑母鴨、戶外露營，或是在客廳煮火鍋，卡式爐都是常見爐具，使用上要特別注意。（示意圖／取自photoAC）

記者張志浩/綜合報導

冬天真的要來了，今（30）日冷空氣經過台灣，各地氣溫明顯驟降，除了透過添加衣物來保暖外，不少人也會經由「飲食」提升身體的禦寒能力，避免心血管或慢性疾病出現，對此營養師廖欣儀提醒，「食補」方式錯誤，不僅會越補越胖，補過頭更可能造成身體負擔，提醒民眾在食用火鍋時應仔細選擇食材，並多多攝取「優質脂肪酸」和適量養生的「中藥材」。

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廖欣儀指出，人體缺乏鐵質時會比較怕冷，因此飲食上就建議著重在鐵質的補充，而適當補充熱量也能幫助身體提升禦寒能力，但建議以「優質蛋白質」與「優質脂肪」為能量來源，攝取高CP值的營養素，不僅提升防護力也不容易發胖；因此想要低負擔的冬日進補，應以足夠鐵質、優質蛋白、攝取好油、足夠纖維為原則。

冬季許多人愛吃火鍋、薑母鴨等，廖欣儀表示，冬季藥膳鍋的肉品通常以紅肉居多，如羊肉爐、藥燉排骨或薑母鴨等，這些紅肉的動物性來源鐵質較容易被人體吸收，但相對的「飽和脂肪酸」也較高，建議食用時，可將火鍋上層的浮油撈起丟棄不喝，肉類選擇瘦肉的部分，避免吃動物皮，並且不過量攝取肉類，再增加蔬菜類或菇蕈類等熱量低又高纖的食材，就可以幫助減輕身體負擔；若本身為素食者，則可選黑豆、黃豆製品攝取蛋白質，從綠葉蔬菜、全穀類等食材來獲取植物性鐵質。

廖欣儀提及，脂肪可提供能量維持體溫，但吃過多動物油及飽和脂肪酸會影響體態或影響血脂肪，建議有慢性病或心血管疾病者可改吃堅果，或烹調時使用橄欖油、亞麻仁油等植物油，多攝取ω-3與ω-9脂肪酸，降低飽和脂肪酸比例，預防發炎並維護心血管健康。如腰果、南瓜子、黑芝麻等堅果類，除了含有優質脂肪酸與維生素E外，鐵、鎂、鈣等礦物質也豐富，營養價值高，建議每日補充一湯匙的堅果，平衡體內ω-3、ω-6、ω-9脂肪酸的比例，降低身體負擔。

至於容易手腳冰冷者，廖欣儀提醒，平日飲食可搭配適當的中藥材如當歸、紅棗、枸杞，或辛香料如薑、蒜等幫助暖活身體，特殊體質或有慢性病者，可尋求中醫師開立適合自己的溫補藥材，才不會補錯方向；此外，運動可保持身體靈活，維持肌肉量，也能幫助身體代謝正常，血液循環好，維持體溫的能力更好。

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