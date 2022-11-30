天冷吃火鍋怕變胖？營養師「3秘訣」安心吃　不怕補過頭

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冬季許多人愛吃火鍋、薑母鴨等，廖欣儀表示，冬季藥膳鍋的肉品通常以紅肉居多，如羊肉爐、藥燉排骨或薑母鴨等，這些紅肉的動物性來源鐵質較容易被人體吸收，但相對的「飽和脂肪酸」也較高，建議食用時，可將火鍋上層的浮油撈起丟棄不喝，肉類選擇瘦肉的部分，避免吃動物皮，並且不過量攝取肉類，再增加蔬菜類或菇蕈類等熱量低又高纖的食材，就可以幫助減輕身體負擔；若本身為素食者，則可選黑豆、黃豆製品攝取蛋白質，從綠葉蔬菜、全穀類等食材來獲取植物性鐵質。
廖欣儀提及，脂肪可提供能量維持體溫，但吃過多動物油及飽和脂肪酸會影響體態或影響血脂肪，建議有慢性病或心血管疾病者可改吃堅果，或烹調時使用橄欖油、亞麻仁油等植物油，多攝取ω-3與ω-9脂肪酸，降低飽和脂肪酸比例，預防發炎並維護心血管健康。如腰果、南瓜子、黑芝麻等堅果類，除了含有優質脂肪酸與維生素E外，鐵、鎂、鈣等礦物質也豐富，營養價值高，建議每日補充一湯匙的堅果，平衡體內ω-3、ω-6、ω-9脂肪酸的比例，降低身體負擔。
至於容易手腳冰冷者，廖欣儀提醒，平日飲食可搭配適當的中藥材如當歸、紅棗、枸杞，或辛香料如薑、蒜等幫助暖活身體，特殊體質或有慢性病者，可尋求中醫師開立適合自己的溫補藥材，才不會補錯方向；此外，運動可保持身體靈活，維持肌肉量，也能幫助身體代謝正常，血液循環好，維持體溫的能力更好。