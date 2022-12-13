屏東科技產業新都心擴區！中信房屋鏈家加盟店進駐

今年受到各國升息影響，全球房市量縮，唯屏東區域成交量能下降不大，房仲業績反而創下新高，許多案件仍是一地難求，尤其近期屏東縣近年擁高鐵南延、高雄捷運延伸等、南臺灣科技廊道等題材加持，屏東市近四年整體房價漲幅超過兩成，土地平均單價更是成長五成以上，單價從一坪7.3萬元漲至12.8萬元相當驚人，如今加上榮總分院與義大集團紛紛落腳屏東，未來在交通建設、醫療資源與企業進駐下，將提供更多在地就業機會，完善生活機能。
生活中心/綜合報導
中信房屋鏈家加盟店黃惠爭店長表示，近年屏東購買不動產的需求不減反增，許多台商從大陸回到台灣，四處找地蓋廠房，如今屏東順勢搭上科技人才熱潮，成為產業進駐熱點。交通上不管是走國三進潮州或是高雄走南二高，屏東鏈家加盟店所在位置都是一個交通的中心點。在未來高鐵台灣一日生活圈的優勢下，屏東也將受交通紅利外溢效果加持，深具發展潛力。
日前政府宣布屏東科技產業園區即將擴區，除享有產業群聚優勢，企業入駐屏東擴區免徵進口關稅、營業稅、貨物稅，為商機創造綜效，還能享有園區內「一站式」服務，加工處協助企業解決建照、廠登及環安衛等業務，讓廠商可專注於營運、生產。同時政府也規劃與各大學合作，針對未來屏東科學園區重點產業，分享相關領域的人才培育、產業發展，以及未來的產學合作模式，引領在地產業轉型升級與創新，並加速科技產業落地成形。
另外義联集團也宣布將豪砸92.8億元，在屏東縣健康產業園區內建設屏東義大醫院，預計2025年開始營運，並視未來市場狀況，興建旅館、遊樂場、電影院，目標建立屬於屏東的義大世界，配合近期高雄榮民總醫院屏東分院也將進駐營運，兩者都將促使屏東醫療資源更加豐富，未來宜居性高是不少投資客與自住客的優先選擇。
而談到為何加盟中信房屋，中信房屋鏈家加盟店黃惠爭店長表示房仲業不比其他產業容易，市場變化迅速與管理困難，房仲買賣現場問題多，但中信在人員教育訓練與內部系統都易懂好使用，店長對品牌制度相當肯定，能快速幫助加盟主經營上手。尤其中信在台灣或是屏東都是大品牌，對在地客源來說都能強化信賴感與安全感，幫助買賣雙方圓夢，找到他們夢想的家，創造同仁與顧客雙贏的價值。