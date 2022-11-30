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立委補選　朱立倫：國民黨堅持走對的路、提對的人

▲黨主席朱立倫說，面對九合一勝選沒有一絲自滿，接下來要面對的挑戰還很多。（圖／記者余祥攝，2022.11.30）
▲黨主席朱立倫說，面對九合一勝選沒有一絲自滿，接下來要面對的挑戰還很多。（圖／記者余祥攝，2022.11.30）

記者余祥／台北報導

九合一大選初步結束，中國國民黨在九合一大選中表現亮眼，主席朱立倫今（30）日在中常會上表示，選舉結果不僅是台灣民主勝利，也是所有非綠陣營的勝利；朱立倫強調，九合一選舉還沒結束，還有12月18日要投票的嘉義市選舉，以及即將面對的台北、南投立委補選，國民黨將堅持走對的路，堅持提對的人，只有人對了，才有機會勝選。

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朱立倫說，對於九合一大選，國民黨謙卑感謝所有台灣人民，作為在野黨，國民黨也誠心呼籲執政黨檢討反省、要謙卑面對民意。而他個人既不會有任何一絲一毫的自滿，更沒有一分鐘的高興，因為面對的挑戰還非常多。

朱立倫指出，他這幾天到艱困選區，昨天在台南嘉義，明天到高雄屏東，這幾位選將都是真正的英雄，謝龍介打出漂亮一仗、柯志恩展現勇氣帶領市議會獲得佳績、王育敏在最短時間突破十萬票，獲得嘉義縣民肯定、蘇清泉在屏東展現出屏東縣民要改變的決心。

他也強調，對於目前屏東縣計票疑雲，國民黨全力協助支持蘇清泉和所有屏東縣民一定要獲得真相，包括票數與開票過程到底有什麼弊端、或者對選舉結果有何改變，都是民主絕對不容許存在，他們挺民主、捍衛正義決心絕不改變。

此外，朱立倫特別指出，對岸大陸發生因為防疫過程民眾反應、以及青年學子的意見，他相信對海內外華人、全世界都非常關心，希望中國大陸當局一定要基於防疫的需要、民眾的權益與科學的依據，面對這些問題，希望包括所有在大陸的台胞台生台商在內，大家都能夠平安健康。

朱立倫也強調，美國AIT昨天記者會稱「避戰」是非常重要的事，國民黨一向主張積極備戰但全力避戰，這是他今年六月去美國演講的主題之一，國民黨全力支持強化國防，但也要溝通對話才能夠避免衝突與戰爭，這就是兼顧Defense和Dialogue的「2D戰略」，也是他與美方多次溝通的立場。

朱立倫說，國民黨路線很清楚，即捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平，絕對不希望任何衝突戰爭傷害下一代，國民黨絕對是穩定的力量、和平的力量，也希望全民能肯定國民黨走對的路。

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