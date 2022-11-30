立委補選　朱立倫：國民黨堅持走對的路、提對的人

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朱立倫指出，他這幾天到艱困選區，昨天在台南嘉義，明天到高雄屏東，這幾位選將都是真正的英雄，謝龍介打出漂亮一仗、柯志恩展現勇氣帶領市議會獲得佳績、王育敏在最短時間突破十萬票，獲得嘉義縣民肯定、蘇清泉在屏東展現出屏東縣民要改變的決心。
他也強調，對於目前屏東縣計票疑雲，國民黨全力協助支持蘇清泉和所有屏東縣民一定要獲得真相，包括票數與開票過程到底有什麼弊端、或者對選舉結果有何改變，都是民主絕對不容許存在，他們挺民主、捍衛正義決心絕不改變。
此外，朱立倫特別指出，對岸大陸發生因為防疫過程民眾反應、以及青年學子的意見，他相信對海內外華人、全世界都非常關心，希望中國大陸當局一定要基於防疫的需要、民眾的權益與科學的依據，面對這些問題，希望包括所有在大陸的台胞台生台商在內，大家都能夠平安健康。
朱立倫也強調，美國AIT昨天記者會稱「避戰」是非常重要的事，國民黨一向主張積極備戰但全力避戰，這是他今年六月去美國演講的主題之一，國民黨全力支持強化國防，但也要溝通對話才能夠避免衝突與戰爭，這就是兼顧Defense和Dialogue的「2D戰略」，也是他與美方多次溝通的立場。
朱立倫說，國民黨路線很清楚，即捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平，絕對不希望任何衝突戰爭傷害下一代，國民黨絕對是穩定的力量、和平的力量，也希望全民能肯定國民黨走對的路。