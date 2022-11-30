7年婚姻落幕！肯爺情斷金卡戴珊：月付「616萬」扶養費
美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，後改名Ye）與金卡戴珊（Kim Kardashian）兩人自西元2014年結婚、西元2021年2月申請離婚，長達7年的婚姻結束後相關手續卻頻頻沒辦理，直到近日雙方終於對離婚協議有共識，肯伊威斯特每個月支付20萬美金（約新台幣616萬元）給女方，作為共同撫養孩子的費用。
記者黃雅琪/綜合報導
根據《TMZ》報導指出，肯伊威斯特、金卡戴珊同意共同扶養他們的4個孩子，包括9歲的North、6歲的Saint、4歲的Chicago以及3歲的Psalm。肯伊威斯特每個月支付20萬美金（約新台幣616萬元）給金卡戴珊，用來付孩子們50％的教育費用、50％的安全支出，據了解肯伊威斯特會在孩子的學校、周邊商場安插保全，以保障小孩們的出入安全。
時尚雜誌《VOGUE》2月時曾專訪金卡戴珊，提到離婚事件時她感嘆，「一直以來自己所做的事情，都是為了令對方快樂。在過去兩年，我決定讓自己快樂，這種感覺真的很好，即便這最終造就了真正的改變，導致了最終我選擇離婚，但我認為重要的是要誠實面對自己，了解什麼才是真正讓你快樂的。」