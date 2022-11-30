再戰立委！吳怡農提3主軸　承諾不掛看板、不插旗

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吳怡農說，過去2年多，盡全力從事民間的國防工作。透過《壯闊台灣聯盟》舉辦了上百場課程與講座；《後盾計畫》從台北到高雄訓練了3000多位民眾，提升民間災害應變的能力。感謝一路走來並肩努力的NGO夥伴們，更感謝大家持續做我們的後盾。
吳怡農說，今天再度被徵召參選台北市立法委員，自己感受到重大的責任。前幾天的地方選舉，民進黨遭遇前所未有的挫敗。在這樣的時刻，每一位從政黨員在每一項工作中，不論成功或失敗，都必須向選民展現民進黨的傳統價值，也都必須在心中記得，前輩付出多少代價、犧牲自由，才讓大家今天有機會參與政治，發揮個人的抱負。
吳怡農表示，過去這幾年，自己接觸到全國各地的民眾，深切感受到大家對國家安全的憂慮，對深化民主的期待，以及對經濟、文化、及社會各層面創新進步的渴望。有太多工作等著大家。
吳怡農說，在未來的一個多月，自己會提出三個選舉的主軸和兩項競選的承諾，讓大家來檢視與驗證。他承諾，會以「強化國家安全」、「提升競爭力」、「與世界接軌」為主軸，針對兵役制度的改革、韌性社會的建立、行政區域的整併、城市的再生與活化、雙語人才的培育，提出具體的政見與主張，希望在大家最關心的議題上，能夠一起帶動廣泛的討論、凝聚共識、逐步落實。
另外，吳怡農也說，會延續上一次選舉的原則，只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊；也要打一場環保的選舉，不掛看板、不插旗子。台灣社會在進步、選舉文化更要進步，希望能就此拋磚引玉，為台灣的選舉走出一條不同的道路。
吳怡農說，「正面」與「乾淨」選舉，是對選民頭家應有的尊重，他會用最大的努力、最虔誠的心情，以爭取大家的支持。