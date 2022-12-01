越南檢測試劑爆貪污　副總理助理被捕

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越南公安部表示，正在擴大調查涉及越亞公司與相關部門的「違反招標規定，造成嚴重後果」、「執行公務過程中濫用職權」、「行賄」、「受賄」等情事。整起案件在反腐敗中央委員會的監督和指導下進行。
越南公安部調查警察機構指出，阮文鄭利用工作職權干預衛生部相關單位和個人，讓越亞科技股份公司違反法律規定獲得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測試劑組的流通登記號，對國有財產造成特別嚴重的損失。
報導指出，阮文鄭的行為已觸犯「執行公務過程中濫用職權」罪。經最高人民檢察院批准，公安部除將阮文鄭逮捕，也將繼續擴大調查；此外也要審查、扣押阮文鄭的財產，徹底確保收回國家財產。
越亞科技股份公司董事長兼總經理潘國越（Phan Quoc Viet）今年1月承認哄抬COVID-19檢測試劑組價格，並發了8000億越南盾（新台幣約9.7億元）作為「獎金」給合作夥伴，先前還承認賄賂特定人士賺取超過5000億越南盾。
越亞科技股份公司檢測試劑組醜聞案如滾雪球般愈鬧愈大，越南公安部和各地警方迄今已逮捕上百人以釐清事件原委，其中包括前衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）與前河內市長朱玉英（Chu Ngoc Anh）。（編輯：黃自強）1111130