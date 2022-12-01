內幕／立委補選王鴻薇有勝率　最後關頭全黨勸進她一人

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國民黨在11月26日開票當天，就啟動立委補選徵詢作業，而呼聲最高的王鴻薇原本有意願參選，然而，在諮詢許多黨內人士後，不少人都建議她不要參選，因為她才剛連任市議員，馬上投入立委補選有「落跑」疑慮，因此王鴻薇後來二度堅決表態不參與立委補選，讓國民黨中央傷透腦筋。
國民黨昨日召開中常會，會中通過授權黨中央徵召立委補選人選，原本是打算同日直接徵召王鴻薇，延續勝選氣勢，但因王表態不選而無法成真。常會中對於立委補選並無太多討論，但在中常會後黨高層的會議中，每人對於王鴻薇堅決不選都感到憂心忡忡，氣氛低迷。
知情人士指出，根據黨內民調，黨內除了王鴻薇可以贏過對手吳怡農之外，其他被點名的人選勝選機率都很低，如果王鴻薇到最後一刻都還是不願意參選，等於就是把這一席拱手讓人。
由於立委補選登記到明日截止，時間非常緊湊，知情人士說，在最後關頭就是全黨勸一人，除黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、台北市長當選蔣萬安出馬勸進之外，甚至黨中央還拜託前總統馬英九幫忙勸進。
知情人士說，還有不少黨高層聞即王鴻薇表態不選後，紛紛跑來要王鴻薇的電話，也想要試著勸進王。
而王鴻薇的意向今日就是最後關鍵，王鴻薇今早接受網路專訪時態度似乎有些鬆動，她也坦言這幾天勸進聲不斷，她自己心中也很糾結，過不了那個坎；但若她有點動搖，就是因為這不是她一人的事情，若讓民進黨搶下灘頭堡，等於大打蔣萬安一個巴掌。王鴻薇最後是否決定出戰立委補選，今日會有答案。