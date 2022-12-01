56歲美魔女戀上27歲鮮肉！「放進去一下下」竟被父母撞見
「凍齡美魔女」胡文英今年已經56歲，但臉蛋、身材保養得宜，完全看不出真實年紀。她先前上節目《小姐不熙娣》分享曾被小31歲的男子追求，掀起熱議。近日，她又自爆和一名27歲的小鮮肉約會，對方還邀她到家中作客，甚至暗示「可不可以放進去一下下就好」，豈料兩人卻被對方父母撞見，場面一度尷尬。
娛樂中心／綜合報導
胡文英日前在臉書發文，表示幾天前和27歲藍顏知己出去玩，途中經過男方家，對方說他爸媽都不在家，讓她不禁懷疑是「刻意安排的」，不僅如此，對方還唱著「可不可以放進去一下下就好」，笑著說：「放我去他家一下下就好，不會耽擱太久，哈哈」，使她心想「這是暗示什麼嗎」。
兩人接著在房間看恐怖片，聲音還開很大聲、燈也關起來，製造恐怖氣氛，豈料片還沒看完，突然聽見敲門聲，原來是男方父母提早回來，「他媽媽從外面回來帶了薑母鴨叫他出來吃，他跟他媽說有朋友在不用，他媽說請朋友一起來吃啊！只好出去和他爸媽一起吃」。
胡文英說，當時氣氛很尷尬，不知道該如何稱呼對方爸媽，就打招呼說聲Hi；男方媽媽對她非常好奇，問東問西，還用很困惑的眼神看著她，之後突然大叫，「啊！我知道妳是誰了，接著拿出手機Google美魔女小鮮肉，拿給他爸看說這就是我，小鮮肉收割機，專門誘惑小鮮肉的美魔女」，使空氣凝結在那一剎那。
對方當時見情況不對勁，立刻拉著她的手離開，還頻頻道歉，不過她也強調，自己沒有怪男方，「世俗的眼光的確如此，我們好友關係依舊沒有改變」。貼文一出，網友也紛紛留言，「只能說姐還真是人紅是非多」、「羨慕小鮮肉」、「很有戲喔」、「女神我笑了」、「妳太辣了」。（編輯：郭佩蓉）