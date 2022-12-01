塞爾維亞獲報指土耳其恐再有恐攻　籲民眾勿前往

我是廣告 請繼續往下閱讀
3個西歐國家大使館及一個主要國際組織告訴路透社，土耳其政府示警，請他們留意潛在威脅。由於事涉敏感，這3國大使館及國際組織都不願具名。
根據路透社看到的一封電郵，上述國際組織對旗下員工強調購物中心、公車站及機場的風險，因為好戰分子可能會進行報復性攻擊。
土耳其國防部及內政部拒絕就這些示警內容發表評論。
塞爾維亞官方通訊社「坦加格」（Tanjug）昨天援引塞國外交部長達契奇（Ivica Dacic）指出，由於可能發生攻擊，民眾在未來幾週內應避免前往土耳其，尤其是首都安卡拉。
達契奇向「坦加格」發布聲明表示，「我想對公民示警，根據安全機構的資訊，預計未來幾週將發生恐怖攻擊，就這件事而言，這項訊息指的是土耳其首都安卡拉」。
他說，這項警示也可能適用於土耳其其他地區，並警告塞爾維亞國民除非有緊急需求，否則應避免前往土耳其旅行。
他指出，在土耳其的塞爾維亞公民應該避開擁擠區域，例如步行區、地鐵、公共汽車、火車站及其他類似地點。
2016年6月28日，伊斯坦堡阿塔圖克機場（Ataturk Airport）遭遇槍手和炸彈攻擊，造成47人喪命，逾200人受傷。同年12月10日，伊斯坦堡一座足球場發生兩枚炸彈連環爆炸案，造成44人死亡，166人受傷，庫德族好戰組織「庫德自由之鷹」（TAK） 宣稱犯案。
庫德工人黨被土耳其、美國及歐洲聯盟（EU）視為恐怖組織，從1984年起就與土耳其展開對抗，導致成千上萬人喪生。（編輯：周永捷）1111201