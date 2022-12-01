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塞爾維亞獲報指土耳其恐再有恐攻　籲民眾勿前往

▲伊斯坦堡市中心發生炸彈爆炸事件逾兩週，3個西方國家的大使館示警土耳其首都安卡拉面臨新一波安全威脅。圖為爆炸現場周邊資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊斯坦堡市中心發生炸彈爆炸事件逾兩週，3個西方國家的大使館示警土耳其首都安卡拉面臨新一波安全威脅。圖為爆炸現場周邊資料照。（圖／美聯社／達志影像）

鍾佑貞

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡1日專電）伊斯坦堡市中心發生炸彈爆炸事件逾兩週，3個西方國家的大使館示警土耳其首都安卡拉面臨新一波安全威脅。東南歐國家塞爾維亞則呼籲公民除非必要，勿前往土耳其，已經在土國者應避開擁擠地區。

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伊斯坦堡（Istanbul）鬧區獨立大街（Istiklal Street）13日發生爆炸，造成6人死亡、81人受傷。土耳其歸咎庫德族民兵，「庫德工人黨」 （PKK）及由「人民保衛軍」（YPG） 領導的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）否認涉案。

3個西歐國家大使館及一個主要國際組織告訴路透社，土耳其政府示警，請他們留意潛在威脅。由於事涉敏感，這3國大使館及國際組織都不願具名。

根據路透社看到的一封電郵，上述國際組織對旗下員工強調購物中心、公車站及機場的風險，因為好戰分子可能會進行報復性攻擊。

土耳其國防部及內政部拒絕就這些示警內容發表評論。

塞爾維亞官方通訊社「坦加格」（Tanjug）昨天援引塞國外交部長達契奇（Ivica Dacic）指出，由於可能發生攻擊，民眾在未來幾週內應避免前往土耳其，尤其是首都安卡拉。

達契奇向「坦加格」發布聲明表示，「我想對公民示警，根據安全機構的資訊，預計未來幾週將發生恐怖攻擊，就這件事而言，這項訊息指的是土耳其首都安卡拉」。

他說，這項警示也可能適用於土耳其其他地區，並警告塞爾維亞國民除非有緊急需求，否則應避免前往土耳其旅行。

他指出，在土耳其的塞爾維亞公民應該避開擁擠區域，例如步行區、地鐵、公共汽車、火車站及其他類似地點。

2016年6月28日，伊斯坦堡阿塔圖克機場（Ataturk Airport）遭遇槍手和炸彈攻擊，造成47人喪命，逾200人受傷。同年12月10日，伊斯坦堡一座足球場發生兩枚炸彈連環爆炸案，造成44人死亡，166人受傷，庫德族好戰組織「庫德自由之鷹」（TAK） 宣稱犯案。

庫德工人黨被土耳其、美國及歐洲聯盟（EU）視為恐怖組織，從1984年起就與土耳其展開對抗，導致成千上萬人喪生。（編輯：周永捷）1111201

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