嗆高嘉瑜「嬌生慣養」 李建昌：離開民進黨會更海闊天空
2022年九合一選戰民進黨面臨「慘敗」情況，黨內也瀰漫起一片檢討聲浪。其中民進黨立委高嘉瑜近日來頻頻抨擊網軍側翼導致中間選民不投民進黨，引發黨內以及社會各界議論。對此民進黨台北市議員李建昌，先是在政論節目中呼籲高嘉瑜應該主動退黨，而今（1）日接受媒體訪問時，李建昌再度重砲批評高嘉瑜「是個嬌生慣養的千金小姐」，沒有人來制衡她的言論，她就會「唱秋（囂張）」，並呼籲高嘉瑜應該主動退黨，「離開民進黨應該會更加海闊天空」。
記者丁上程／台北報導
李建昌今日下午接受媒體訪問時，表示高嘉瑜就像是一個嬌生慣養的千金小姐，這幾年對黨的批評都是一副自以為是的樣子，黨內支持者其實對高嘉瑜非常不耐。「民進黨的挫敗應該是更深切且嚴肅地去檢討，可是高嘉瑜在過去幾天，一直給人是一種沾沾自喜、親痛仇快，自以為有先見之明的態度。」李建昌說，這樣的態度更讓民進黨的支持者，感覺像是傷口被灑鹽，甚至是傷口再被刀割了一道。
李建昌更表示，自己在選舉期間，不曾主動要求高嘉瑜來站台，「其實我的支持者都不希望高嘉瑜到我的造勢場合，甚至只有一次我的競選總部成立大會，她一上台，我的支持者就走了五六十個。」李建昌直言，今天做為一個朋友的立場來表達，其實高嘉瑜在港湖地區已經給民進黨一些支持者造成非常大的傷害，「我不知道這些支持者在後年會不會支持你。」
李建昌認為，不建議黨中央直接開除黨籍，而是建議高嘉瑜思考一下，「也許她離開民進黨，讓她痛苦的民進黨，她會更為海闊天空。」李建昌說，無黨籍對於高嘉瑜來說可能最海闊天空，「如果她認為能夠繼續得到我們港湖地區大多數選民的支持的話，我認為她留不留在民進黨都無所謂。」
李建昌強調，民進黨這個旗幟是一種價值跟理念，「如果你不需要這隻旗子的話，你可以捨棄它，你離去它，你自己可以海闊天空。」