結束桃園4天謝票！鄭運鵬敗選未喪志　赴嘉義挺李俊俋

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李俊俋表示，12月18日是很好的機會，可以思考嘉義市未來何去何從，「大家需要的是，一個可以帶領市政方向，為大家解決問題的市長，這個人選就是李俊俋」，他說，這不是自己個人的選舉，是決定嘉義市要原地踏步，還是大步向前，需要大家的智慧。
鄭運鵬表示，「民主不能失志」，雖然自己選舉失利，但12月18號全台灣都在看嘉義市，「黃敏惠市長已經當13年，沒能為嘉義帶來進步，是不是就該換人了？」換有能力、會做事，歷練最佳的嘉義子弟李俊俋順利當選。
鄭運鵬補充，黃敏惠做了13年，該做的事情都該做好了，還沒有做到的事情，就代表過去沒做好。嘉義市現在還淹水，只有李俊俋注意，市政中心北棟大樓，18年前就向中央要預算，現在還沒處理，這沒道理，嘉義市不該成為老化都市，嘉義市應該要有新思維，「黃敏惠如果有辦法，嘉義市今天就不只是這樣」。
鄭運鵬強調，自己謝票4天結束就來這裡，不是說不用休息，「是因為民主不能休息，建設不能休息」，拜託市民朋友用手中的選票，自己當自己的靠山，全台灣都在看嘉義市，「黃敏惠做了13年，不必要再做4年了，換李俊俋來做4年、8年，用成績來比較」。
談到大環境對民進黨並不有利，鄭運鵬表示，每個地方都有不同的選情，「桃園市的敗選自己一個人承擔」，這次是選民用選擇，來給民進黨警惕跟反省的機會，「但嘉義市選舉，即使在同一天投票，也是獨立的選擇」，大家會用能力、用誠意來向嘉義市民朋友來拜託。
鄭運鵬強調，這3個禮拜剛好是冷靜期，相信大家可以共同來判斷，「國民黨的候選人當選後，就有Gogoro跳票；還有新竹縣火葬場要開第二個，受到反彈」，所以相信嘉義市民可以利用這段時間想想看，政黨可以輪替，首長自由選擇，相信李俊俋一定是最好的選擇。
對於國民黨主席朱立倫認為，民進黨是對抗嘉義市民，拿中央資源打選戰，李俊俋回應，朱立倫或黃敏惠的全黨打一人說法，「實在無法理解，選舉不就是大家互相助選，互相拉抬」，朱立倫、國民黨籍台中市長盧秀燕也同樣來幫黃敏惠拉抬，「難道這是全黨打一人嗎？還是說國民黨可以助選，民進黨不能？」
李俊俋進一步表示，黃敏惠也說過她是基層對抗高層，但自己早已辭掉總統府副秘書長職務，就是一個嘉義市民，靠自己的雙腳打拚，反觀黃敏惠已經當嘉義市長13年了，現在還是嘉義市長，是嘉義市的最高層，「不知道基層對高層的說法從何而來」，自己還是會依照步調，一里一里、一步一腳印走，除了傾聽民意，也要讓民眾知道嘉義市出了哪些問題，還有如何解決，這才是市長應該做的事情。