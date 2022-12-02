《跑跑卡丁車》將辦畢業賽！爆哥親上主播台 總獎金20萬
遊戲橘子旗下休閒競速遊戲《跑跑卡丁車》今(2)日宣布與爆哥Neal打造「火暴盃跑跑畢業賽」，12月12日至12月30日期間開放報名，將於2023年1月7日線上線下同步舉辦總決賽，總獎金20萬！由世界冠軍－爆哥Neal親自擔任主辦及播報賽評，一起和全台的跑跑玩家們，迎接最熱血的畢業典禮！
記者張志浩/綜合報導
談到此次與遊戲橘子共同舉辦「火暴盃跑跑畢業賽」，爆哥Neal興奮表示：「很高興今年在『跑跑卡丁車聯賽 Season 2』個人賽獲得冠軍成績，當時就決定舉辦賽事與粉絲和玩家們歡慶，希望與大家一起迎接熱血又好玩的畢業賽！」
《跑跑卡丁車》為感謝全台玩家16年來的熱情支持，與爆哥Neal攜手，並由「RSL賽事聯盟」、「迴聲娛樂」、「ROG玩家共和國」共同合作舉辦「火暴盃跑跑畢業賽」，賽制以個人競速方式，賽程分為三週，每週三及週四為線上預賽，玩家於每場賽程的前一週可進行線上報名，每位玩家最多可報名三次。三週賽程最終的前16名選手，將於2023年1月7日參加線下總決賽！
火暴盃跑跑畢業賽，三週預賽資訊：
※ 海選於每周三、週四進行
※ 第一週12月21日至12月22日（部分場次直播）
※ 第二週12月28日至12月29日（部分場次直播）
※ 第三週1月5日至1月6日（部分場次直播）
※ 決賽 2023年1月7日（全程直播）