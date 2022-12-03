世足／日本驚喜擊敗西班牙！這一球卻被質疑有問題

PLG／楊敬敏末節接管戰局　單節狂轟17分率國王取勝

▲楊敬敏。（圖／美聯社／達志影像）
▲楊敬敏。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

新北國王籃球隊今（2）日舉辦「Audi Day」主題週，開箱新洋將奧帝（Austin Daye），面對桃園璞園領航猿飆進4顆三分球攻下20分，加上楊敬敏第四節單節狂轟17分，終場以93比88獲勝，準備迎接週日作客高雄17直播鋼鐵人的賽事。

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上週在主場終止開季4連勝的新北國王，以聯盟最佳戰績進入12月賽程，今面對來訪的桃園璞園領航猿陷入苦戰，儘管一路領先，但在第四節開局被對手超前，所幸前面3節僅獲1分的楊敬敏挺身而出，個人連得10分要回優勢，個人單節17分進帳，幫助新北國王以5分差獲勝。

總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後表示，這是一場艱辛的比賽，對手上一場才奪得本季首勝，因此在此役士氣非常高昂，所幸最終我們能夠守住主場。對於自己的初登場，奧帝表示賽後非常的累，畢竟自己一段時間沒有比賽了，加上過去身處的歐洲聯賽身體對抗沒那麼頻繁，不過也很開心能夠回到賽場。

楊敬敏表示，夏天有跟總教練討論過上場時間調節的問題，因此本季前3節有所控制，把體力留在第四節，主要負責決勝節主導的重責。儘管上場時間跟打法有所調整，不過楊敬敏強調，還是會做自己該做的工作。

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