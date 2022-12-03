史書華「被當側翼」怒戰高嘉瑜！鄭弘儀問一句戳破關鍵
民進黨2022九合一選舉大敗，黨內外檢討聲浪不斷，其中立委高嘉瑜更直指「側翼到處攻擊意見不同的人造成的結果」。對此「盾牌牙醫」史書華也在政論節目無奈表示「自己遭到藍白紅網軍攻擊」，而主持人鄭弘儀反問一句話也戳破關鍵。
編輯中心/綜合報導
高嘉瑜日前受訪時表示「側翼就是會去攻擊意見不同的人，互斥效應讓中間選民反感，是十足的豬隊友作為」；此番言論引來盾牌牙醫史書華不滿，「我口不出惡言，你遭遇劫難時我幫你說話，政策被攻擊時幫你們澄清，就想問高嘉瑜你的側翼定義？包括我這種拿真名跟事業在幫你們的老百姓嗎？」後續雙方多次發文交鋒。
日前史書華也在政論節目《鄭知道了》上透露，自己曾問過王世堅相關問題，對方表示是針對王浩宇，因王浩宇是民進黨黨員。史書華無奈表示「我們就是具名，又不民進黨黨員，妳去檢討我們做什麼？沒有一個選舉選輸了，去檢討選民的」，更直言高嘉瑜輔選陳時中不利，才該被檢討。
主持人鄭弘儀隨後也問「可是她有說你是側翼嗎？」史書華則解釋，自己遭藍白紅網軍打成側翼，「但不好意思我是真名，頂多就是有影響力的人，硬要說我是側翼，我每次開玩笑說我是金主，因為捐了很多政治獻金，不論是無黨籍或各黨籍的人」。
昨（2）日史書華也再度於臉書上強調「真名現身叫做支持者，側翼就是匿名幫手或是假帳號，網軍就是花錢操作的帳號。高嘉瑜抹黑我的部分我也說得清清楚楚，垃圾們抹黑我賣淘寶我也解釋的清清楚楚，我挺的不是民進黨是台灣，是支持者也是金主，但不是側翼、更不是網軍」。（編輯：潘毅）