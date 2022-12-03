梁赫群揪小鐘大馬路旁玩深蹲 PK「下盤運動」手冒青筋
自稱「台灣孔劉」的藝人梁赫群，時常在社群上模仿韓星孔劉的照片，不止自拍模仿，還把許多演藝圈的女性好友們拖下水共組CP，拍攝搞笑版對照圖，連柯佳嬿、梁文音也被找來配合演出，每次發文都引起網友熱烈迴響，這次他跟演藝圈的好朋友「客家一哥小鐘」PK台灣獨有的一項運動，看看誰的「下盤」最有力。
記者侯家瑜/綜合報導
梁赫群、小鐘生日僅相差12天，下個月即將一起邁入51歲，2位熟齡大叔近來參與保健食品舉辦的《益節全民運動會》，梁赫群、小鐘分別擔任紅隊及藍隊隊長，一起挑戰3項最熱門的台灣全民運動，並請來「旅遊主持天后」Janet擔任大會司儀。
第一個項目勢必讓機車族群很有共鳴，就是台灣街頭獨有的全民運動「深蹲移機車」，比賽看誰能先把機車從停車格中牽出來，第一場比賽場地就在大馬路旁的停車格，哨音一吹，梁赫群、小鐘就奮力將機車向後牽出，梁赫群拉到手冒青筋但下盤穩定，小鐘雖然微微顫抖顯得吃力，但也不甘示弱。
比賽結束後，2人表示平常都有運動的習慣，比賽前也很有默契的偷練，特別是透過深蹲來加強下半身的肌力，同時也會補充保健食品，幫助環節靈活不卡關，運動前也要確實做好暖身動作，像是跳躍、跨步、站立前彎、深蹲等，幫助伸展肌肉、活躍環節，讓行動更穩健。