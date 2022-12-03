好天氣掰了！下週2波東北季風接力 「北部雨下一整週」
今（3）日東北季風減弱，台灣各地白天高溫略微回升，北台灣降雨已有明顯趨緩。中央氣象局指出，好天氣的空檔很短，明（4）日開始至下週二（12/6）東北季風將再增強，入夜到清晨低溫驟降，北部、東北部等迎風面地區也會再度出現降雨情況，雖然下週三（12/7）又有短暫空檔，不過下週四（12/8）新的東北季風接力報到，北台灣將面對一整週較濕冷的天氣，請民眾多加留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員曾昭誠表示，今日東北季風減弱，連日的低溫和北部降雨都稍微得到趨緩，但預計下週將有兩波東北季風影響台灣，第一波從明日開始，氣溫略降、雨區擴大至下週二；第二波則是在下週四報到，2波東北季風都將為北部、東北部地區帶來降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，且有局部較大雨勢發生的機率，一整週都較為濕冷。
明日天氣部分，受到東北季風增強，北部地區整天都明顯偏涼，高低溫落在攝氏20~22度，中南部略微受到影響，清晨低溫約攝氏21~23度，不過白天高溫仍有攝氏30度左右，偶爾也能看見太陽露臉，提醒民眾日夜溫差大，早出晚歸仍要多添加衣物，避免著涼。