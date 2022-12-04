好萊塢巨星秘辛揭密！假扮牧師「混入葬禮」偷拍貓王遺容
由馬克藍斯曼（Mark Landsman）執導的紀錄片《八卦報不報》（Scandalous），內容聚焦美國知名八卦小報《國家詢問報》（National Enquirer）的發展歷程，創刊近百年來《國家詢問報》刊登過各種令人震驚的故事，他們不只挑戰新聞報導的極限，模糊真實與虛構的界線，甚至還動搖了美國文化和政治的根基，《八卦報不報》將為觀眾揭開它崛起過程中，所有不為人知的秘密。
記者黃雅琪/綜合報導
《國家詢問報》創立於1926年，在1950年代的時候，它靠著報導駭人聽聞的新聞和刊登聳動的照片而崛起，接著也開始報導名人八卦、神秘學、幽浮等題材。為了取得最吸睛的新聞素材，《國家詢問報》不擇一切手段，其中最知名的一次行動，就是他們找人扮成牧師混入貓王的葬禮現場，透過袍子底下的微型相機拍到貓王在棺木裡的遺容。
《國家詢問報》另一個爭議的行徑是「捉住然後殺掉」（Catch and Kill），透過假裝要跟某個消息來源買斷爆料，事實上卻是藉著購買後不刊登，替遭到爆料的對象掩蓋醜聞。據傳《國家詢問報》曾用這一招，幫助過好萊塢巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、影壇大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）和美國前總統川普（Donald Trump）等名人消滅不利於他們的消息。
西元1994年轟動全美的「辛普森殺妻案」中，《國家詢問報》因為率先找到美式足球明星OJ辛普森（O.J. Simpson）的犯罪證據，使得社會大眾對它刮目相看；至今《國家詢問報》仍是令美國大眾又愛又恨的存在。《八卦報不報》片中訪問了多名《國家詢問報》的前員工，其中一名是西元1977年在《國家詢問報》擔任記者的茱莉亞雷根（Judith Regan），她希望這部片能讓觀眾反省現在的新聞：「絕對不要相信任何你在臉書或推特上面看到的東西，對所有事物都要持保留態度。除非是你的親身經歷，否則請保持懷疑。」