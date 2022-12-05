燒聲、沙啞可以吃什麼改善？醫教保養重點：真的別亂吃！

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燒聲、沙啞主要常見３大原因，醫：關鍵在聲帶閉合不全。
聲帶振動如同手掌拍打：人之所以可以發聲，是因為聲帶振動發出聲響，其為兩片柔軟的組織，發聲時閉合震動每秒可達數百次。可以想像聲帶有如兩個手掌拍打製造聲響，當過度使用、太過用力、時間太長等因素，就可能腫脹、長繭等問題。而在聲帶出現問題，就會閉合不全、難以發聲，甚至形成燒聲、沙啞，或更嚴重的完全失聲。
急性聲帶發炎：急性聲帶發炎常見如上呼吸道感染、感冒所引起，會出現喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、沙啞，此時聲帶出現腫脹、水腫，影響發聲。而像是常見的胃食道逆流，或是酒後嘔吐吐出胃酸侵蝕到聲帶，也會使得聲帶發炎。
聲帶出血：唱歌、造勢、尾牙、聚會等活動，常會短時間內扯破喉嚨大聲的吶喊，這容易使得聲帶使用過度，有如手掌不斷用力拍打，使微血管破裂，造成腫脹發炎。
長繭、息肉壓迫：叫賣、老師、網紅等需長時間或大聲說話的工作者，若長時間發聲位置不當，日久聲帶就容易長繭、長出息肉，聲音自然也會受到影響，這也是為什麼市場叫賣常會有獨特的嗓音，因為結構已出現變化。較讓人擔心的也包括了長出息肉、腫瘤而壓到聲帶的喉癌。
燒聲、沙啞日常如何保養？醫指６觀念：多喝水、避免偏方。
多多喝水：賴盈達醫師表示，多喝水是聲帶最重要的保養方式，目的在於讓聲帶補充水分，聲帶約有70%是由水分所組成，水分補充足夠，自然有利運作、修復，也會有較好的聲音表現。飲水量建議每日至少2000c.c.，並於一天當中分開飲用，別集中於某一時段，以利身體時時都保持水分充足的狀態。
輕聲細語、良好休息：除了避免嘶吼、吶喊、大聲說話，盡量保持輕聲細語、或盡可能不說話以外，保持良好生活作息、休息也很重要，才有利讓身體進行修復。
營養攝取：飲食方面建議可多攝取維生素C，有助促進傷口復原，像是奇異果、芭樂、草莓等都是不錯的選擇。而維生素A有助黏膜修復，可視為修復體內的皮膚，這在地瓜葉、綠花椰菜、菠菜等深綠色蔬菜都可吃得到。另外最新研究證實，蝦紅素對於聲帶受損及老化也有幫助。
暫時忌口：咖啡、茶、飲料，雖然都有水分，但也有不少其他成分在，像是咖啡、茶當中的咖啡因具利尿效果，整體水分代謝量恐怕比補充量更多。糖則普遍就被視為發炎物質，聲帶發炎當然也得盡量避免，水分補充還是以水為佳。重口味、辣物、炸物等更是碰不得。
避免偏方：至於許多人喉痛、沙啞時會吃喉糖、澎大海等，以各種「聽說可改善」的方式保養，對此賴盈達醫師則認為這大多還是在舒緩症狀，是否確實有效還需更進一步證實，因此也常見恢復緩慢的情況，但也曾遇過民眾使用不明偏方，使得問題加重，就醫時發現聲帶嚴重發炎。因此提醒真的別亂用偏方，進行修復還是以上述提到的良好方式進行為佳。
燒聲、沙啞遲遲未見好轉？醫：超過２周盡早檢查防喉癌。
賴盈達醫師也提醒，燒聲、聲音沙啞通常一周左右就會逐漸復原，若是達兩周都還不見好轉，就建議盡早檢查別再觀察，這除了很有可能是因為日常習慣依舊沒有改善以外，也相當有可能是因為疾病所引起，例如前述提到的胃食道逆流或喉癌，狀況一直存在，聲音自然好不了，可視為一種警訊。醫師也提醒，菸、酒、檳榔除了是常見造成聲帶發炎的主因之一，也是口腔癌、喉癌、下咽癌、食道癌的共同風險。
燒聲.沙啞可做哪些檢查？有哪些治療方式可選擇？
相關檢查：賴盈達醫師說明，燒聲、沙啞最基本的會作基本理學檢查，看耳、鼻、喉是否皆為正常，這些都可能互相影響。更進一步會視個案情況，選擇軟式或硬式的內視鏡檢查，透過內視鏡了解聲帶有何狀況，是檢查聲帶相當重要的一項檢查。
相關治療：治療方面主要會先以口服藥物治療進行，針對聲帶發炎進行消炎，並若因疾病引起，也會針對原因進行治療，例如胃食道逆流。另外，語言治療師也會進行「語言治療」，教導患者透過良好的發聲方式進行發聲，避免一再傷害聲帶，例如腹式呼吸，這也歌手普遍使用的方式，正所謂的氣沉丹田。若是前述方法都效果不彰，或是情況較為嚴重，就會建議手術治療，如喉顯微手術，從喉部進入，透過極微小的器具切除聲帶的息肉或繭。
賴盈達醫師近日也推出【好聲音診療室】，內容收錄各種聲帶、聲音問題，以及聲帶保養指南，現已在各大通路販售，欲瞭解更多聲音保養的民眾可多加參考。
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