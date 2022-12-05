論文案影響選黨魁？鄭文燦：民進黨有智慧推黨主席

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對於自己論文遭國圖下架，鄭文燦表示，台大社科院的學倫會用現在嚴謹的學術標準去檢視過去的論文，自己基於對台大的尊重、愛護，他會坦然的接受。鄭文燦說，雖然有遺憾，不過未來應該建立起一套對這些問題處理的標準，並認為學倫的審議，可以從道歉、修改論文到撤銷，不同層級的做法，未來應該可以建立制度的一個空間。鄭文燦最後強調，因為是自己在論文寫作的階段，有部分的來源沒有引述，所以他願意就此來道歉，「這是我自己的疏失，我願意來承擔」。
對於外傳鄭文燦接任黨主席的呼聲很高，會不會因為論文爭議而受到影響。鄭文燦則表示，民進黨黨務的調整，還是要形成黨內的多數看法，他會抱著這樣的態度來面對黨務的改組。鄭文燦表示，民進黨會有智慧來推出黨主席，來迎接總統的大選，跟立委的選舉，這點請大家不用擔心。
媒體問到，黨內現在也有傳出希望陳明通能夠辭掉國安局長一職，會不會覺得是因為論文案害到了老師？鄭文燦簡短表示，各種討論我們都尊重。
對於選後黨內改組，鄭文燦指出，面對如何因應選後的政局，包括：國家安全的確保、疫後跟通膨的經濟復甦和弱勢跟青年的照顧，還包括產業跟低碳轉型的挑戰、能源安全跟能源轉型的課題，這些都是未來一年當中，政府團隊需要面對的課題，相信府院會做最好的考量，也會做最好的安排。
媒體追問有關外傳前副總統陳建仁可能接任閣揆、內政部長徐國勇請辭後將由即將卸任的屏東縣長潘孟安接任等問題，鄭文燦皆未正面回應，僅簡單說「謝謝」，沒有多做表示。