目擊「惠斯勒山巨人」遭CIA跟蹤！網紅3個月後離奇死亡
加拿大網紅Andrew Dawson，今年4月10日在抖音分享一支目擊「惠斯勒山巨人」影片後爆紅，至今觀看人數已經達到300萬人次，這支影片與他過去曝光過的生活類搞笑短片風格截然不同，原本網友們都期待能有進一步發現，沒想到Andrew Dawson後續發布影片稱一切都是造假，又說遭到美國中央情報局（CIA）跟蹤，並在事發3個月後離奇死亡，令人百思不得其解。
記者黃雅琪/綜合報導
Andrew Dawson爆紅的影片內容，是他與朋友在開車路上，突然發現在加拿大惠斯勒山頂上，出現一名巨大的人形生物，許多網友都認為那是百年傳說中的「巨人」。後續Andrew Dawson持續拍攝相關影片，但再次重返當地，卻沒有見到那名奇怪的巨人身影，正好佐證它是會移動的生物！接著，Andrew Dawson發布影片指稱，自己遭到CIA阻止進入非私人土地的山區。
Andrew Dawson接連發布影片，內容為疑似目擊不明飛行物（UFO）、直升機懸掛巨人生物離開的畫面，有一次晚上他再度想進入山區查探，卻被一名自稱安全人員的男子擋下，告知他「前方的路已經封閉，請他掉頭離開！」事隔3天後，Andrew Dawson再發布影片，聲稱自己遭到美國中央情報局（CIA）跟蹤，當他走出屋外要叫住對方，對方就開車疾駛離開，而這輛車正式3天前在山上遇到的那輛。
一連串的影片看下來，網友原本以為Andrew Dawson只是想紅自導自演，沒想到他卻突然發影片推翻自己：「之前發的影片都是為了流量造假，一切都不是真的！」但網友發現他在這支影片當中神情怪異，頻頻望向鏡頭外面，猜測他是被迫錄下這段說法來掩蓋真相。5月17日，Andrew Dawson突然又發影片說：「你們可能再也看不到我更新影片，但我的那些影片並不是假的。」隔日Andrew Dawson發布「最後一段影片」，在當初發現巨人的山頂的附近，多出一棟疑似軍方基地的建築物。事發3個月後，在今年7月Andrew Dawson就離奇死亡，自此再也沒更新過抖音頻道，引起國外社群熱烈討論。