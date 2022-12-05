斥民進黨淪「學術詐騙集團」　國民黨團籲陳明通考慮去留

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曾銘宗說，民進黨面對綠營政治人物頻傳抄襲事件，喊出「學歷不等於能力」，但抄襲涉及到個人誠信問題以及對工作的態度，假設在學時期就抄襲論文，代表個人誠信有問題，工作態度不嚴謹，涉及到未來的發展。
曾銘宗指出，陳明通局長在立法院不只一次面對立委詢答時曾說，「陳局長不回答陳教授的問題」，但國民黨團要求「陳明通先生請回答陳明通先生的問題」，對外說清楚、講明白論文抄襲的問題。此外，連綠委都要求陳明通考慮去留，國民黨團呼籲不論是陳明通局長、教授還是先生，現在正是你慎重考慮去留的時候。
書記長李德維指出，近期發生重大碩士論文抄襲事件，都在民進黨重要政治人物身上，身為這些抄襲論文的指導教授都是陳明通，陳明通是否該好好思考如何自處？未來將如何面對社會、面對立法院；尤其是蔡英文，不要心存以拖待變、船過水無痕，國人是無法接受總統是這樣的心態。
李德維認為，外界開始檢視政府官員或是政治人物，當論文涉及抄襲時，該不該辭去相關職務？如果民代都簽屬過酒駕就必須離開現有職務以示負責，而當學生時涉及作弊、抄襲，遭學校撤銷學歷，難道不比酒駕嚴重？指導老師讓學生作弊、抄襲，難道不嚴重？還是繼續戀棧現有的職務？是不是該好好思考知所進退了？
國民黨立委費鴻泰直言，陳明通過去曾指導過的碩士生有173人，大都是政治人物，分別位居政府官員、縣市首長和民代。蔡英文總統一直藉由陳明通的人脈，鞏固英系；陳明通面對媒體詢問碩士論文指導教授的問題，一律狡辯回應「陳局長不回答陳教授的問題」閃過。
費鴻泰痛斥，無論是陳局長還是陳教授，都叫做陳明通，任何一位政府官員、政治人物，都要為過去曾經做的事情負責，而且坐不改姓、行不改名，不管是局長，還是教授，都是同一個人。陳明通局長在擔任教授時期，做過一些不誠實、不道德的事情，在擔任公職後，當然要受到最嚴格、最高標準的檢驗。
費鴻泰質疑，如果蔡英文可以接受「陳局長不回答陳教授問題」的邏輯，那整個民進黨就是墮落，一個沒有誠信的政治人物，一定會影響該政黨。他質問蔡英文，是否相信國安局長是清白的嗎？一個不誠實、沒有誠信的國安局長，任何一句話都會影響國家、元首的安全，蔡英文總統你確定要將國家安全、自己安全，交給這樣的國安局長所掌握嗎？
國民黨立委賴士葆則說，陳明通局長回鍋陸委會主委3年指導30位碩士班學生，超過一般教授一年指導5位學生的紀錄，在蔡英文總統所領導的民進黨政府，根本就是學術詐騙集團，團長就是陳明通，變成抄襲論文工廠的慣犯，將台灣學術摧殘到無以復加的地步。
賴士葆強調，蔡英文也是台大校友，陳明通局長仍安坐在國安局長的位置，蔡英文一句話都不吭聲，在陳明通所指導173位學生當中，有多少人位居政府部門，以及在政壇活耀的綠營政治人物，呼籲這些檯面上政治人物自清論文，否則被他人「清出來」就很難看。