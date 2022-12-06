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民進黨喊修選罷法擴大排黑　國民黨批：過去6年在裝睡？

▲立法院民進黨團昨召開記者會，喊話要修選罷法擴大排黑，國民黨今反批民進黨政府執政6年，選舉大敗才突然想修法，過去6年是在裝睡？（圖／翻攝自民進黨立院黨團臉書）
▲立法院民進黨團昨召開記者會，喊話要修選罷法擴大排黑，國民黨今反批民進黨政府執政6年，選舉大敗才突然想修法，過去6年是在裝睡？（圖／翻攝自民進黨立院黨團臉書）

記者翁子竣／台北報導

立法院民進黨團昨提案修選罷法，要求曾犯「黑、金、槍、毒」等情事者，不能登記為候選人。對此，國民黨文傳會副主委林家興今（6）日質疑，民進黨完全執政6年，選舉大敗才突然想修法，過去6年是在裝睡？他痛批，民進黨若有心排黑，應先拿出務實辦法將黨內有黑道背景黨公職做處理，否則根本是作秀、打假球。

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立法院民進黨團昨召開記者會，宣布要修選罷法大力排黑，具體要求經《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》判刑確定者不得參選。立法院國民黨團雖表達支持修法，但恐對更生人造成不公平問題。

林家興今則表示，民進黨若真心想推動選罷法明定公職排黑條款，早於民進黨取得立院多數席次時就可以推動，整整拖了6年不動，直到人民展現怒火讓民進黨選舉大敗，且輿論質疑民進黨人涉黑再度重創選舉聲勢時，才想到要修法，這不是打假球，什麼才是打假球？這不是在為民進黨立委補選參選人吳怡農涉入趙介佑、趙映光等黑道集團人頭黨員等爭議轉移焦點，什麼才是轉移焦點？

林家興強調，民進黨內規「公職候選人提名條例」對涉犯檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍炮彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、妨害選舉罷免、貪汙等罪者皆需「判刑確定」方能禁止提名。

林家興指出，反觀國民黨「黨章」規定為呼應社會高道德標準期待，規定涉犯這些罪只要「一審有罪」便禁止提名，更增列涉犯農漁會賄選、性侵害、與兒少性交易、殺人、重傷害、搶奪強盜、重大侵佔、重大詐欺、重大背信、恐嚇取財與擄人勒贖等重大刑案也比照辦理；若民進黨真的要「排黑」，是否應該從修改黨內內規、跟進國民黨開始做起？還是民進黨果然是打假球，根本不敢改？

林家興直言，如果民進黨一定要選舉大敗才想起應該謙卑、才能提出符合人民期待的法案，那麼民眾應該不介意讓民進黨多輸幾次，直到民進黨徹底反省改進，成為符合人民期待的政黨為止。

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