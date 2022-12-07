中國地方單位控層層加碼　要求政績與防疫掛鉤所致

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文章提出9個方面的亂象。當中提及，核酸檢測走形式；有約50%的感染是在核檢過程中發生；消滅病毒有違常識，核檢、方艙等硬手段已無意義；陽性致死率低於流感，應對損益進行綜合研判。
此外，也指出，防疫產業收益為個別人與利益集團所獲，但是房貸與車貸族，個人財務與家庭卻面臨破產；基層防疫人員素質不齊，工作簡單粗暴，造成次生災害，社會激烈矛盾。
更為大膽的是，文章也指，「層層加碼現象，並非僅僅來自基層工作人員的理解和執行錯誤，而主要是上級要求的政績在與防疫效果掛鉤，當然，還有利益和腐敗等原因的合力使然。」
對於上述的現象，該文也給出了11條建議，包括除少數特殊崗位外，立即停止群聚式核酸檢測，取消方艙建設，展開國民自主防疫，明確「疫情碼」退出時間表，恢復各行各業包含醫院在內的正常營運。
建議也說，一線執法者須在前後胸處掛牌，顯示身份資訊和監督電話，攜帶有效文書，不得限制人身自由、損害財產、侵犯隱私，也不能入戶消殺。
此外，也要減輕稅費、重點扶持中小民營企業，增加就業機會。要對以防疫名義進行的各類貪腐、違紀、違法、犯罪行為進行清查，恢復民眾信心。
駐馬店市衛生計生監督的刊文已引起熱議，有中國輿論認為，這是一篇「不講政治」的文章，犀利的言論、句句珠璣，一針見血道破中國防疫問題。
不過，根據查詢，這篇文章已在微信公眾號上被刪除。
中國嚴苛的清零政策導致經濟民生大不如前、次生災害頻傳，頻繁做核酸檢測致使民眾諸多不便，甚至引發反封控的「白紙運動」。（編輯：陳沛冰）1111206