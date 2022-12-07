人物／台達電創辦人鄭崇華　創業經營做環保都看天文有感

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而台達電近年來搭上環保永續的議題，快速轉型朝向儲能、電動車及綠能的主流趨勢的成效逐步展現。今（2022）年第三季稅後盈餘達110.68億元，首度突破百億元大關創新高，季增45.11%、年增73.8%，累計前三季每股盈餘為9.53元。今年9月中市值躍升為台股第七大，來到約7000億元，成績十分亮眼。
不過，也讓人好奇，鄭崇華是什麼樣的起心動念，讓他早其他企業好幾年重視永續的議題。出身中國大陸福建，鄭崇華於中日戰爭期間到水吉鄉下避難，當時外公為人處世的身教，在無形中潛移默化了他，鄭崇華於新書發表會上回憶，外公講信用、愛護員工等信念，讓他深受感動，成為他生命中的第一個好老師。
再來是父親的做人處世，也影響了往後他對人對事的原則。鄭崇華回憶，原本父親學法律，但後來因為受不了「不問對錯，拿錢就能辦事」的狀況，後來轉行當醫生，他記得有次心疼父親忙碌說「做那麼多，別人也不知道」，沒想到換來父親一句話「做人不是只求名譽、不能沽名釣譽」，從那一刻起，父親就成了他的榜樣，也影響了日後他創業與追求環保永續。
之後13歲，鄭崇華隻身來到台灣，沒有家人、沒有資源的他，一個人在台中一中熬過了多年，那時候，他常常躺在學校操場上看滿天星星思念家人，心裡想著「家人一定也看著同一片天空想念自己」，也就是在這時候他對天文有了興趣，讀了許多天文書，也曾與國立中央大學天文研究所師生一同前往鹿林天文台觀測，並捐款贊助望遠鏡工程、重建中央大學科學一館天文台。2006年4月1日，鹿林天文台發現小行星168126，為了紀念鄭崇華的貢獻，因此將之取名為「鄭崇華小行星」，2009年鄭崇華更擔任全球天文年「星空大使」。
臣服於浩瀚的大自然，以及外公與父親影響鄭崇華的「利他主義」，讓他在創業時就有了不一樣的經營心法，即使初期公司才15人，但他堅持企業不能只顧眼前的利益，應該要開發對社會有價值的產品，激發出來的創新能力不僅可落實成為商業模式，更可以造福社會，堅持實踐綠色環保信念，成為台達電永續發展的重要一環。
鄭崇華也在新書發表會後指出，因為喜歡天文，感動於浩瀚的天空，他說「跟宇宙相比，人類實在太渺小了」，於是養成自己心胸寬大的個性，不會為了小事情去生氣，不過他也強調不必悲觀，就是盡自己所能做一些事情，把握在一生中可以貢獻的。同時，他也了解到「生存的自然法則」就是順著世界的需求，像現在能源、電動車與綠能就是主流，強調在產業中不能只靠過去的基礎就想永續下去，畢竟科技日新月異，不做改變到時候就等著被淘汰。
負責《利他的力量》採訪撰文的作者傅瑋瓊也透露，她對85歲的鄭崇華感到佩服，因為只要是對公司、社會、企業對的事情，認為值得去做的，就會有恆心與毅力去完成，現在在鄭崇華身上還能看到滿滿熱情。但謙虛的鄭崇華總對她說「我遇到太多對我好的人」，為了感念幫助過他的人，創立台達電有成後，也希望讓好的善念傳遞出去。