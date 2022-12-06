桃市議會民進黨團要退回預算重審　終場15比27杯葛失敗

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桃園市議會今天聯席審查112年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，黨團下屆總召呂林小鳳臨時動議要求將預算退回重審，並表示新一屆議會及市府即將於12月25日上任，總額高達1400億元的總預算，沒有理由也沒有急迫性，要在短短8天内完成。呂林小鳳指出，國民黨希望速審，不但違背選舉結果,也不符合責任政治的原則，此舉完全顯示國民黨也不認為張善政的團隊有能力，才必須要用鄭文燦的預算來拖延市政監督的戰場，民進黨完全無法認同。
黨團召開記者會指出，基於責任政治及權力原則，換黨執政後，總預算當然要全面修正調整後再來審查。否則，議會不同黨派議員的審查立場會有詭異矛盾的結構問題。尤其在此次選舉過程當中，新政府所提社會福利政見在此次預算書中居然沒有呈現，包括敬老金提高500元、免費營養午餐…等等，黨團表示，這可都是選民在百業蕭條的景氣中百姓殷切期盼的，更是我們主張應全面退回重新調整的主因。若不退回新調整勢必要追加預算那選舉的過程中針對有人質疑市府負債多寡爭議，是不是又有債留子孫的疑慮？
對此國民黨團總召徐其萬表示，審查預算是這屆議員的權利及義務，因此反對民進黨的動議，市府各局處自6、7月起便已開始編列預算，並不是由市長當選人來擬定。徐其萬並舉2014年縣議會為例，指出桃園在2014年升格成為直轄市，當時的縣議會是不能審市政府預算，才會到下屆市長上任後才審預算。
徐其萬表示，過去在非會期期間，市長鄭文燦即便有些錢不在預算內，但議會授權議長可以先以墊付案方式支應，這有先例可循，且大家都是為了桃園的建設及發展在努力。
這項由民進黨團發起的動議最後付諸表決，44人中含副議長，其中有15人贊成、27人反對，民進黨最後仍杯葛失敗。