獨／民進黨中常會明通過　黨主席改選下周開放登記　

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有媒體報導指出，賴清德在會中向蔡英文表達參選黨主席的決定，進而備戰2024總統大選。而賴清德辦公室昨回應，現階段沒有相關決定，只有多管道、多面向的傾聽各界聲音，檢討、改進才是重點，未證實投入參選黨主席說法。
據了解，黨主席改選時程約一個月時間，須經過中執會通過相關程序，有黨內人士透露，明日雖為中常會，選務時程透過中常會通過即可。黨主席改選預計將在下周一起開放登記，約有5天可領表登記，屆時呼聲最高的副總統賴清德是否登記參選，態勢也逐漸明朗。
對於近來傳出賴清德參選黨主席的傳聞，各派系以靜制動，未出現反對的聲音；有正國會人士指出，基本上態度就是尊重，但是黨應該就敗選跟民進黨路線做檢討，無論是誰參選都是為黨承擔。
湧言會立委趙天麟說，不反對賴參選黨主席並備戰2024，認為這也是好的選擇之一，選後態度是要檢討，湧言會也願意一起參與，不會對個人位置安排有特別的意見。
英系不願具名立委指出，賴清德大概也是黨內總統候選人，由他來扮演這個角色（黨主席）也沒有什麼不好，但若賴當選黨主席，跟府、院與黨團間要磨合，這是他要去面臨的挑戰，強調英系對賴沒有意見，「就順他的規劃跟意象，不會去反對。」
親賴立委郭國文說，先前曾提到假使賴清德未來是總統候選人，則不宜擔任黨主席，否則會有球員兼裁判問題，但若總統候選人沒有競爭者，就沒有這樣的問題，對於是否支持賴清德參選黨主席，自己不會去針對人選做評論。
新潮流立委許智傑則說，賴清德是適合擔任黨主席的人選之一，若願意承擔重擔，自己會贊成與支持，認為賴協調溝通能力強、行政經驗豐富、領袖魅力十足，基層也有很多認同賴的聲音，期待賴清德可以帶領民進黨檢討改進再出發。
對於外界質疑黨賴清德恐集權力於一身，蔡英文提早跛腳，許智傑表示，藍綠兩黨都曾有總統沒有兼任黨主席的時候，沒有所謂跛腳的問題，賴在任何場合致詞，幾乎都會替總統跟大家問好，在總統蔡英文辭黨主席之際，賴出來幫總統分擔改革意志，認為一起努力是很好的組合，不用擔心有提前跛腳問題。