幫王鴻薇催票 蔣萬安喊：守住這一席、票開得比我更好
台北市長當選人蔣萬安今（7）日陪同參選蔣萬安本命區立委補選的王鴻薇出席中山區見面會。蔣萬安全力力挺，稱王鴻薇在九合一選戰中扮演舉無輕重的角色，揭發林智堅論文抄襲的弊端，為國民黨立下戰功，他更保證，王鴻薇絕對是他心中最適合的人選，「支持蔣萬安，要加倍支持王鴻薇！」蔣萬安盼大家幫忙催票、拉票，讓王鴻薇開出的票數比他更漂亮。
記者余祥／台北報導
蔣萬安致詞時，先深深一鞠躬深深感謝中山區的支持者，讓他有機會進入市政府，繼續打拚；他更要感謝王鴻薇，在選戰中揭發林智堅論文抄襲的弊端，衝破民進黨破口，為國民黨立下戰功。
蔣萬安說，這一席立委補選非常重要，因為是他的本命區，他有信心王鴻薇不只可以勝任立委，表現更會令大家刮目相看，讓她進入立院，繼續為人民發聲、揭發弊端，真正站在公理、正義的這方，為人民爭取權益。
蔣萬安說，立委補選的時間非常短，拜託大家當王鴻薇的分身，幫忙催票、拉票，一定要守住這一席，支持蔣萬安、更要加倍支持王鴻薇。
至於王鴻薇辦公室接到恐嚇電話，蔣萬安說，這背後的暗黑勢力已經引起公憤，黑道勢力目無法紀，他們不但不會退讓，更要強勢對抗，他呼籲治安機關儘速偵查，他上任北市長後，也會追查到底。