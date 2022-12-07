元大攜手7團體發表公益圓夢成果　身障青年帶來咖啡香

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元大文教基金會表示，第6屆公益圓夢計畫的3所學校、5個社福單位，歷經7個月課程與志工陪伴，透過實體與線上志工服務，在圓夢旅途中大手牽小手，為全台超過4000位長者、學童、高關懷少年帶來溫暖關懷的力量，今天發表圓夢成果。
元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，元大金控暨元大文教基金會從105年發起Dream Big元大公益圓夢計畫以來，每年參與徵選單位屢創新高，今年除特別增加名額，因應疫情也開設Dream Big元大公益圓夢計劃專屬的YouTube與 Podcast頻道，提供33支圓夢影片與5集深度訪談節目，期望為更多公益教育有志之士發聲。
晨光智能發展中心的圓夢計畫「晨光天使漫漫啡」，是以創新照顧咖啡館模式，提供無法獨立工作與進入就業體系，且未達庇護機構安置程度的身障者多元參與社會的機會。晨光咖啡透過計畫，依身障者個別特性量身培力，打造照顧環境，並成為家庭照顧者交流與喘息空間，也讓志工與居民能夠直接支持漫啡天使與社區共融，26場咖啡實習與公益咖啡社區熱點服務，以及每月1次家庭照顧者喘息課程服務，不僅實現晨光天使當咖啡師、自力更生的夢想，也給予其家庭更多支持。
今天「漫啡天使」宜均跟冠羽在成果發表會上，示範並教學手沖咖啡。晨光智能發展中心副主任邱于倩說，這些身障者能識字、認數字，透過口語提示、圖示、親身示範、每天練習，都可以慢慢記起來沖泡咖啡的流程，但她笑說「心情不好，泡出來的咖啡會變難喝」，因此中心人員都會關心他們的情緒，給予支持、陪伴。
大埔鄉是嘉義縣面積最大、人口最少的偏遠鄉鎮，台灣公益聯盟協助大埔鄉和平社區協會申請「漂流木變小提琴－大埔鄉音樂教育培力計畫」，該計畫支持和平社區以漂流木再生利用，製作成小提琴，並結合提琴樂器學習課程，培養偏鄉孩子音樂知能、自信並建立正確學習態度，進而帶動社區發展製琴產業。「長者製琴、孩子學琴」計畫總計服務812人次，提供學琴孩子更多表演舞台，展現在地特色，促進社區發展及社區認同。
和平社區返鄉青年簡廷羽，從小學離開家鄉求學後，因為社區發展契機加入推廣漂流木小提琴計畫，重拾兒時音樂喜好，回鄉投入偏鄉學童音樂教育陪伴。她說，當初是社區協會理事長看到有許多漂流木，不知該如何處理，剛好碰到製琴師，才想到用漂流木再製小提琴，且音色也很不錯，現在免費製琴班吸引許多外地民眾，協會還成立在地樂團，讓居民用自製的漂流木小提琴演奏。
台灣生態登山教育協會的「123飛吧！亞成鳥公益計畫」帶領全台70位高關懷少年完成四天三夜山林縱走挑戰，今天播放的圓夢影片感動現場觀眾。該計畫帶領國內安置與輔導機構的弱勢青少年，「讓山成為一所學校」學習戶外技能及團隊互助合作，由輔導員一對一引導與社工隨隊，正向引導「體驗－學習－反思」，幫助孩子重新看見自我價值及生命意義。
高關懷少年說，學習到如何跟人相處、希望自己口氣好一點；也有人分享自己變得更勇敢，敢爬一些比較陡、很可怕的山；還有想試著學習幫助別人；也有少年說這段時間不能玩手機，但比起手機，這段時間的快樂才是真的。
林靜羭社工師事務所成立「憶福棧商行」，帶領平均60歲以上退休長者，透過縫紉手做，在聚會、手作、傳承中，增加生活重心與成就感，他們的圓夢計畫是向大眾募集到700件二手牛仔衣褲，經「巧藝師」長者改造後，成功在台中舊火車站月台舉辦市集，為銀髮族社會企業夢想打造穩固基礎。
巧藝師Gigi分享，縫紉作品跟教材包能提供社區學童與失智症長者家庭做為公益用途，「現在心情非常好，家人都感受到我的快樂和改變！」
其他圓夢成果尚有逢甲大學生帶來程式創客教學成果，演繹20多位同學自發跨系組團，與元大金融專業結合程式教育翻轉偏鄉的創意；地處偏遠的三峽有木國小則透過圓夢計畫，將教室課程帶到戶外，認識山林與在地人文歷史，開展特色課程，元大志工與學童共學，以茶樹樹枝自製環保餐具；中華民國自閉症權益促進會的「安星一畝田」圓夢計畫，為了讓自閉症家庭在林口社會住宅安心生活，元大特別邀來Dream Big第2屆與第3屆新北市社區工作者協會的貢寮與板橋長者，加入志工行列，一同協力農耕與蓋雞舍。