想動不必再等膝關節「解凍」！自體軟骨細胞層片修復軟骨找回行動力

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義大醫院院長杜元坤指出，「自體軟骨細胞層片移植」可用於外傷性或是退化性引起關節炎合併軟骨缺損的患者。經評估軟骨缺損在一定程度以內，先取出其自身膝蓋軟骨細胞，在體外培養成細胞層片，然後再手術移植回軟骨缺損部位，藉以修復缺損，緩解疼痛不適。除了病患主觀感受明顯進步，經過MRI追蹤檢查也可看到患者透明軟骨再生，而且可以回到正常軟骨厚度。部分病友甚至可達到完全健康膝蓋的狀態。
「換關節」或「症狀治療」只能二擇一？自體軟骨細胞層片移植成治療新選擇！
根據統計，國人膝關節退化的盛行率約15%，估計全台有350萬人飽受關節疼痛之苦。面對膝關節退化，過往主要視患者軟骨缺損與症狀嚴重程度，決定使用復健、口服藥物以及關節內注射等非手術療法緩解症狀，或是手術治療、更換人工膝關節。
以吳先生為例，小學一直到大學都是籃球健將，多年累積運動傷害，不僅膝蓋半月板破裂、軟骨缺損，長期下來也引發退化性關節炎。為了解決膝蓋疼痛困擾，吳先生不僅做過各種注射治療，甚至微創手術、截骨手術、清創手術，大大小小手術做了5次，但是，就是無法徹底解決問題，一段時間後，症狀便會再出現。
雖然也有人說乾脆就換人工關節好了，但是吳先生只有57歲，自覺換人工膝關節似乎有點早，所以才在去年九月決定接受自體軟骨細胞層片治療。追蹤迄今將近五百天，不僅能夠進行間歇訓練，影像檢查也顯示軟骨確實再生、正慢慢增加厚度。
退化加意外，藥師為新冠確診者送藥跌傷膝蓋 選擇細胞層片移植找回生活品質
今年58歲的社區藥師李先生，也在今年八月接受右腳膝關節軟骨細胞層片植入治療。李藥師在疫情期間配合政策，協助將抗病毒藥物送往COVID-19確診者家中，沒想到有一天送藥途中，因為患者所居住的三合院水溝沒有加蓋，雜草蔓生，一不小心就踩空、撞傷膝蓋。
「其實原本膝蓋就有些退化，也有聽說這項技術，本來還在猶豫。結果剛剛好撞到，就覺得應該是注定要做治療。」
李藥師說，主要也是因為這麼多年來看著來領藥的病人，從可以自己走路來、到行走困難、最後無法出門，認知到能不能好好走路，對於生活品質以及健康的影響實在很大。
透明軟骨、多層細胞層片量身訂製 膝關節修復沒煩惱
「關節炎治療最困難在於軟骨再生！」杜元坤院長指出，關節軟骨多數為「透明軟骨」，這種軟骨具有黏性及彈性，可以保護骨頭間的撞擊及傷害，其功能就有如汽車避震器一般。傳統治療雖能延緩關節炎惡化速度，但因為無法重建透明軟骨，許多患者最終仍然免不了需要接受人工關節置換。
即便早年有第一代、第二代、第三代的自體軟骨移植，但軟骨細胞經培養後，不能進行整層移植，無法用於治療退化性關節炎所造成的軟骨缺損。
至於「細胞層片」這項技術，源自於日本東海大學Sato教授，杜元坤院長表示，它是利用環境溫度變化進行細胞培養以及剝離，當溫度較高時，細胞可以貼附生長，一旦溫度降低，就能造成整層細胞剝離。「移植的細胞可以堆疊三層到五層，根據病患的需求量身訂做。」更重要的是，「能成功培養出片狀、柔軟的『透明』軟骨層片。」
而義大醫院在植入時為了使得層片植入時黏著度更佳，會在要黏附層片的軟骨位置鑽出一些小洞，讓身體在修復的同時促進細胞層片密合；最後再由三名醫師組成團隊在手術室裡合作，加速完成細胞層片植入。
不過，並不是所有軟骨缺損的患者都適合細胞層片移植！杜元坤院長表示，若是自體免疫、感染、癌症等造成的關節軟骨破壞，就不適用。病患也必須先經X光片診斷確定是中度以下（未達第四級）退化性關節炎，且其軟骨缺損部位面積大小適當。
義大醫院除了正在評估未來是否有機會將這項技術擴大使用於膝關節以外的部位，像是肩關節、髖關節等；近來也完成以IPS細胞（誘導性全能幹細胞）與外泌體注入關節腔、促進關節軟骨再生的實驗，希望有朝一日不需先取自體軟骨細胞培植層片，就能幫助病友完成治療。
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