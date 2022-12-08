中警破獲13長短槍械206顆子彈及毒品、犯嫌另涉線上博弈
地方選舉剛落幕，臺中市警局對於治安維護工作仍未鬆懈，持續針對「掃黑、肅槍、緝毒及打詐」四大治安重點工作執法查緝。連月來查獲羅姓及許姓等嫌犯擁有大批槍毒，起出海洛因、安非他命、愷他命、大麻、毒品咖啡包、毒品原料數公斤，另查獲長槍3枝、短槍5枝、電擊槍1枝、子彈86顆等非法槍械；警方亦查出該犯罪集團亦涉嫌經營網路博弈推廣機房，於其一據點查獲電腦主機6台、電腦螢幕10台、平板1台、手機36支、現金新臺幣47萬餘元。
記者鄧力軍/台中報導
臺中市警局刑警大隊及豐原分局等單位接獲民眾檢舉羅姓及許姓等人涉嫌販毒且擁槍自重，立即組成專案小組報請臺中地檢署檢察官殷節指揮偵辦，經連月鍥而不捨監控蒐報， 11月29日持臺中地方法院所核發搜索票，兵分多路同步執行打擊行動，一舉查獲羅、許及其他共犯等6人到案，分別查扣海洛因、安非他命、愷他命、大麻、毒品咖啡包、毒品原料數公斤及分裝器具，另查獲長槍3枝、短槍5枝、電擊槍1枝、子彈86顆等非法槍械，接續溯源破獲該等槍械之改造場所，並起獲電鑽、砂輪機等改造槍械工具及部分零組件半成品；另深入追查該犯罪集團亦涉嫌經營網路博弈推廣機房，於其一據點查獲電腦主機6台、電腦螢幕10台、平板1台、手機36支、現金新臺幣47萬餘元。
此外，刑警大隊偵七隊日前掌握情資，指出蕭姓犯嫌常習於中部地區販賣第一、二級毒品並擁槍自重，案經報請臺中地檢署閏股檢察官指揮，持臺中地院及地檢核發之搜索票執行，現場除起獲長槍1枝、短槍3枝、子彈120顆、毒品海洛因、安非他命、卡西酮、現金新臺幣9萬餘元，並於蕭嫌住處另案逮捕逃亡逾4個月之陳姓通緝犯。
臺中市警局接連破獲槍毒案件展現警方維穩治安高強度量能，近期亦配合內政部警政署積極執行「威力掃蕩專案」，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生相關處所，實施專案搜索或擴大臨檢，並結合市政府相關局處聯合稽查實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管下，阻斷黑道幫派經濟來源。臺中市警局局長蔡蒼柏表示，持續透過強勢執法查緝掃蕩，尤其以涉及詐欺（水房）、暴力討債集團、槍械或重大毒品案件加強查緝，突顯警察強勢掃黑及展現打擊犯罪永不停歇之決心，秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，要求所屬全面淨化治安環境。