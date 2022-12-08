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尊爵不凡！7-11開賣「微醺拿鐵199元」：附整罐酒自己加

▲7-11首度和軒尼詩跨界合作，12月14日起開賣「精品微醺酒香拿鐵組合」199元，含V.S.O.P迷你酒及熱精品拿鐵，想喝多少自己加。（圖／業者提供）
▲7-11首度和軒尼詩跨界合作，12月14日起開賣「精品微醺酒香拿鐵組合」199元，含V.S.O.P迷你酒及熱精品拿鐵，想喝多少自己加。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

哥喝的不是拿鐵，是大人的滋味！今年冬天最具話題的飲品再一發，瞄準聖誕節及寒冬商機，7-11破天荒和軒尼詩（HENNESSY）合作，下周三起將在門市獨家開賣「精品微醺酒香拿鐵組合」，售價199元，內含軒尼詩V.S.O.P迷你酒及CITY PRIMA熱精品拿鐵，讓民眾可依個人喜好自己加酒，調配客製化的酒香拿鐵，全台限量3萬組。

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7-ELEVEN精品咖啡品牌CITY PRIMA，首度跨界聯名烈酒品牌軒尼詩（HENNESSY），強強聯手推出「精品微醺酒香拿鐵組合」，12月14日起在全台近600間精品咖啡門市開賣，組合價199元，內含1瓶軒尼詩V.S.O.P迷你酒50ml，還有一杯原價要90元的CITY PRIMA熱精品拿鐵，民眾可依喜好客製化，自行調配加入的酒量，決定想要的微醺程度。

▲軒尼詩V.S.O.P迷你酒瓶身是以等比例迷你版呈現。（圖／7-ELEVEN提供）
▲軒尼詩V.S.O.P迷你酒瓶身是以等比例迷你版呈現。（圖／7-ELEVEN提供）
業者表示，推薦迷你酒加入4分之1容量，搭配精品拿鐵是最適微醺的比例，但民眾也可自行斟酌加入的酒量，打造專屬個人的酒香拿鐵，全台限量3萬組，只在精品咖啡門市販售，且消費者需年滿18歲才可購買。

▲業者推薦迷你酒加入4分之1容量，搭配精品拿鐵是最適微醺的比例。（圖／7-ELEVEN提供）
▲業者推薦迷你酒加入4分之1容量，搭配精品拿鐵是最適微醺的比例。（圖／7-ELEVEN提供）
迎接即將到來的聖誕節，全家即日起則推出私品茶限定聖誕杯款，另有6款聖誕風熱飲杯套，疊在一起就能組合變成聖誕樹，儀式感爆棚。即日起至12月27日期間，會員買私品茶任一品項，登錄會員就可享有抽獎資格，有機會抽中SYM JET SL 125CC機車（價值10萬1800元，共2名）。

▲全家換上聖誕風熱飲杯套，共有6款，把杯套疊起來就能DIY變身聖誕樹，私品茶也改用限定聖誕杯款。（圖／業者提供）
▲全家換上聖誕風熱飲杯套，共有6款，把杯套疊起來就能DIY變身聖誕樹，私品茶也改用限定聖誕杯款。（圖／業者提供）
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