尊爵不凡！7-11開賣「微醺拿鐵199元」：附整罐酒自己加
哥喝的不是拿鐵，是大人的滋味！今年冬天最具話題的飲品再一發，瞄準聖誕節及寒冬商機，7-11破天荒和軒尼詩（HENNESSY）合作，下周三起將在門市獨家開賣「精品微醺酒香拿鐵組合」，售價199元，內含軒尼詩V.S.O.P迷你酒及CITY PRIMA熱精品拿鐵，讓民眾可依個人喜好自己加酒，調配客製化的酒香拿鐵，全台限量3萬組。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN精品咖啡品牌CITY PRIMA，首度跨界聯名烈酒品牌軒尼詩（HENNESSY），強強聯手推出「精品微醺酒香拿鐵組合」，12月14日起在全台近600間精品咖啡門市開賣，組合價199元，內含1瓶軒尼詩V.S.O.P迷你酒50ml，還有一杯原價要90元的CITY PRIMA熱精品拿鐵，民眾可依喜好客製化，自行調配加入的酒量，決定想要的微醺程度。
業者表示，推薦迷你酒加入4分之1容量，搭配精品拿鐵是最適微醺的比例，但民眾也可自行斟酌加入的酒量，打造專屬個人的酒香拿鐵，全台限量3萬組，只在精品咖啡門市販售，且消費者需年滿18歲才可購買。
迎接即將到來的聖誕節，全家即日起則推出私品茶限定聖誕杯款，另有6款聖誕風熱飲杯套，疊在一起就能組合變成聖誕樹，儀式感爆棚。即日起至12月27日期間，會員買私品茶任一品項，登錄會員就可享有抽獎資格，有機會抽中SYM JET SL 125CC機車（價值10萬1800元，共2名）。