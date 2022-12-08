恐怖玩偶「梅根」愛到失控 大跳「魔性舞蹈」下秒狂殺人
恐怖大師溫子仁以及布倫屋製作公司傑森布倫，共同打造全新恐怖片電影《窒友梅根》。今（8）日釋出最新預告，影片中明確解說「梅根」的操作模式和主要任務指令，梅根超級盡忠職守不眠不休，梅根會跳舞、唱歌、彈琴、玩遊戲，還會把握時間學習和吸收新知識，但卻過度保護她的摯友，使得梅根開始殺人不眨眼，反差極大只為挺摯友。
記者黃雅琪/綜合報導
電影《窒友梅根》的最新預告片中，「梅根」為了保護摯友潔瑪大開殺戒，先是變身成4隻腳的「野獸狀態」追逐小男孩，讓他因為倉皇逃跑被車撞死。接著「梅根」又在片中大跳魔性舞蹈，手舞足蹈就像真人辣妹一樣，一個側翻後卻突然拿起裁紙刀追殺人類，情緒前後差異超大。
《窒友梅根》故事敘述，一個具備高度人工智慧的玩具人偶「梅根」（M3GAN），被設計成小孩子最好的玩伴和令家長最安心的盟友。「梅根」是由玩具公司機器人專家潔瑪精心設計，梅根能夠藉由聆聽以及觀察學習人類行為，並且成為她照顧的小孩的朋友、老師、玩伴和保護者。
機器人專家潔瑪的8歲姪女凱蒂失去雙親，因此潔瑪成為她的監護人，但她沒有準備好能夠成為一個好的家長，加上她的工作壓力非常大，於是她將自己設計的人工智慧玩具人偶梅根與凱蒂配對，試圖解決照顧凱蒂、紓解她工作壓力的問題，但是她的這項決定卻造成無法想像的嚴重後果。