Fairphone 4開賣2萬有找 「最綠手機」1支起子自換電池
被《時代》雜誌(TIME)列入「2022年度最佳發明」榜單、號稱史上最環保手機「Fairphone 4」，今(8)日正式宣布加入台灣市場，除了全機充滿環保概念之外，很大一個賣點為全機使用1支螺絲起子即可進行維修拆裝，可以輕易地更換電池、螢幕等零件，並保證提供5年維修零件，意味1隻Fairphone 4手機至少可以用5年。搭載高通 Snapdragon 750G八核心處理器、配備4800萬畫素雙後置鏡頭與2500萬畫素前置鏡頭，推出太空灰與湖水綠兩色，售價19,900元，即日起開放預購、12/12遠傳門市獨賣。
記者周淑萍/綜合報導
荷蘭手機品牌Fairphone於2017年榮獲綠色和平環保第一名、更是唯一一款獲得德國藍天使標章的智慧型手機，Fairphone 4 全機模組化的循環設計，提供長達5年的零組件販售，再加上軟體更新支援，可讓每一支Fairphone 4 的生命週期可長達至少5年。獨特零件模組化設計，最久可讓手機有5年使用年限，與此同時也能減少碳排放與電子廢棄物產生。
根據Fairphone調查，消費者換機原因前3名包括：螢幕破裂、電池續航力航減弱、相機鏡頭畫素不夠等，進而研發出模組化設計的智慧型手機，減少碳排放與電子零件廢棄物的產生，延長產品生命週期生命的持久設計，承諾全機2年保固、5年維修零件供應與軟體更新。Fairphone 4全機支援9大零組件更換，使用單一款式螺絲起子即可輕鬆拆裝，獲得 ifixit認證世界唯一滿分的完美可修復性智慧型手機。
全機身皆由ASI認證的鋁所製成，而手機背蓋則以100%的回收塑料所製成，在機體零組件的14 種重點材料中落實公平採購原則，也是率先將公平貿易黃金（Fairtrade gold）整合至供應鏈的智慧型手機公司，更是第一個實現電子廢棄物中和（E -Waste Neutral）的手機品牌機。
此外，雖然是荷蘭品牌，但其主要研發團隊在台灣，運用台灣的製造技術資源，並有多位工程師長期駐點台灣，在Fairphone 4的設計中，成功將背蓋塑膠回收比例提升為100%，其餘全機再生塑膠也提升至60%、機身的金屬中框則是採用ASI認證鋁製作、關注材料提升至14種。
Fairphone 4採用防滑背蓋設計，6.3吋Full HD+顯示螢幕，搭載高通 Snapdragon 750G八核心處理器、配備4800萬畫素雙後置鏡頭與2500萬畫素前置鏡頭，推出太空灰與湖水綠兩色，售價19,900元，即日起開放預購，將於12/12遠傳門市獨賣。