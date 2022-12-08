Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車 推年終低利率擁車方案
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台灣福斯汽車以德國原廠標準打造全台9大Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車展示中心，為消費者提供八大保證，包含原廠品質認證、原廠透明車歷、無限里程原廠保固、無限里程道路救援、尊榮行動禮遇、舊車換購保證、交易權益保障與七天購車鑑賞，讓消費者買車賣車後顧無憂。Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車除提供指定車型享最長72個月，最低3.75%起的分期低利率方案外，再擁 2年延長保固優惠，凡現金購買的福斯原廠認證中古車（以車輛認證證書為准），享有7天購車鑑賞，再比照原廠品質的全車系一年無限里程保固，多重保障只為帶來最完善的高品質服務，同時，所有車輛皆經過嚴格的133項車輛檢測系統，建立完整的車歷資訊，以透明化的銷售平台，清楚了解車輛里程的真實性以及重大維修情事，給予消費者值得信任的中古車平台。
此外， Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車整合線上線下資源，不限品牌車主皆能免費預約鑑價，經由專業鑑價師評估後，以合理價格收購車輛，如出售Volkswagen 指定車型，再享「舊換新購車補助」優惠。為節省車主寶貴時間，特別推出「車輛寄售」服務，寄售期間不需留車於經銷商，讓Das WeltAuto. 協助解決所有相關細節，滿足車主全面的需求。歡迎蒞臨Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車展示中心，感受德國原廠的專業技術與貼心服務。
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