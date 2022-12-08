▲ 勞力士任奧斯卡理事會獎榮譽贊助商

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第 13 屆奧斯卡理事會獎頒獎典禮於 2022 年 11 月 19 日在洛杉磯舉行。該獎項旨在表彰世界影壇內對電影行業 作出傑出貢獻的電影人。勞力士作為理事會獎獨家贊助商，亦彰顯勞力士與電影藝術的長久合作。獲獎者 不懈追求藝術理想，其作品歷久彌新。設立該獎項亦旨在向影壇優異的人文佳作致敬，並頌揚電影人對於 電影製作藝術所作出的重大貢獻。
米高 · J · 福克斯獲得珍 · 赫蕭特人道精神獎
這位演員獲得珍 · 赫蕭特人道精神獎(Jean Hersholt Humanitarian Award)，此獎項旨在表彰電影人對人道主義 事業的傑出貢獻。這位傑出演員曾出演《回到未來》(Back to the Future)、《神通鬼大》(The Frighteners) 及電視連續劇《城市大贏家》(Spin City)，因其致力推動對柏金遜症的研究與治療而獲獎。米高 · J · 福克斯 柏金遜症研究基金會是全球最大型的柏金遜症研究中心，而米高 · J · 福克斯自己亦罹患此疾病。
先鋒導演尤桑 · 巴爾琪獲得奧斯卡榮譽獎 作為第一位為好萊塢大型電影製片廠執導電影的黑人電影製作人，這位來自馬丁尼克的導演、編劇兼監製 憑藉她的首部長片《黑人小茅屋街》(Sugar Cane Alley)於 1983 年獲得成功，嶄露頭角。1989 年，她 執導《血染的季節》(A Dry White Season)，廣獲全球讚譽。在此電影作品中，波斯引導馬龍 · 白蘭度
(Marlon Brando)發揮出色，讓他獲得其職業生涯中最後一次奧斯卡® 金像獎提名。
好萊塢著名音樂家戴安 · 華倫獲得奧斯卡榮譽獎 她是為美國電影作曲最多的一位作曲家之一，曾為過百部電影創作原創音樂，並獲得 13 項奧斯卡® 金像獎 提名。戴安 · 華倫(Diane Warren)曾與多位藝人合作，包括 Beyoncé、雪兒(Cher)、席琳 · 迪翁
(Céline Dion)、惠特尼 · 休斯頓(Whitney Houston)、Lady Gaga、Alice Cooper 及 Aerosmith 樂團。
彼得 · 威爾獲得奧斯卡榮譽獎，以表彰其事業的終身成就
作為 1970 年代澳洲新浪潮的代表人物，彼得 · 威爾電影作品享譽全球，他曾經榮獲六次奧斯卡® 金像獎提名， 成 為 好 萊 塢 傳 奇 人 物 。《 證 人 》( W i t n e s s )、《 危 險 年 代 》( T h e Y e a r o f L i v i n g D a n g e r o u s l y )、《 綠 卡 》( G r e e n Card)、《暴雨驕陽》(Dead Poets Society)、《真人 Show》(The Truman Show)及《怒海爭鋒》(Master and Commander)在世界各地屢獲殊榮。
珍妮芬 · 福克斯(Jennifer Fox)第四度擔任奧斯卡理事會獎頒獎禮的監製。