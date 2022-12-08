▲ 全球僅產製 333 輛，Aston Martin V12 Vantage 在台亮相！

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V12 Vantage 全球限量 333 部 擘劃時代最終篇章
V12 Vantage 全球限量333 輛，代表著此車款擘劃時代的最終篇章，演繹極致性能與駕駛者本位之造車靈魂，具備爆發力強勁的直線加速與俐落靈巧之操縱手感，集結全方位駕馭樂趣，打造極具吸引力與獨特性的英倫猛獸。令人著迷的車型設定在去年12月發布車款訊息時，迅速激起熱烈迴響，隨即銷售一空。
強勁動能與輕量化材質巧妙搭配 展現無懈可擊駕馭體驗
引擎動力是每輛Aston Martin的核心靈魂，更值得期待的是，這是有史以來最快、最強大的 Vantage車款。 搭載V12 5.2升引擎，可輸出最高馬力700PS、最大扭力753Nm (1800rpm To 6000rpm)，在低檔與中檔時，傳遞強勁動力表現。V12 Vantage 的最高時速為 322KM/H，0-100KM/H 僅需 3.5 秒。得益於強大的動力設定與輕量化的車體結構，V12 Vantage 的馬力重量比僅2.56KG/PS，與 V8 Vantage 版本相比，增加了 20% 以上。
車身重量的減輕來自於輕量化材質的運用，包括碳纖維前保桿、蚌式引擎蓋、前兩側葉子板、側裙及車頂和後分流器，以及使用複合材料的後保桿與行李箱蓋，並採用輕量化電池與特殊雙尾管排氣系統，此款全新排氣系統由 1mm輕量化不銹鋼材質製成，與安裝於一般版本 Vantage上的材質相比，減少約 7.2 公斤。經過各部件的細膩調整後，確保 V12 Vantage 在聲浪表現、外觀設計與性能動態上，完成無懈可擊的巧妙搭配。
V12 Vantage 搭載ZF 8 速自排變速箱與全時機械限滑差速器 (LSD)，經過細緻的變速箱調校，提高換檔速度與駕馭反饋，並從 V12 Speedster 和 Vantage F1® Edition車型中汲取經驗，全方位優化換檔體驗，感受優於雙離合器變速箱所提供的駕馭體感。透過優化變速箱換檔邏輯，同時考量行車條件與駕駛者需求，提供行駛當下最合適的檔位、給予駕駛者細膩靈活的操駕反饋。
全方位優化車身剛度 完美顧及乘坐舒適性
與Vantage廣受好評的歷代車型相同，新款 V12 Vantage 專注於提供俐落的動態性能與以駕駛者為中心的最高訴求。為此，該車配備全新ADS主動懸吊系統，包括全新防傾桿、底盤部件強化襯套及精心調校的避震器彈簧及獨特減震筒阻尼設定。
V12 Vantage懸吊彈簧硬度於前懸增加50%、後懸增加40%、避震器塔頂強化13%。前防傾桿強度亦提高5%，為了確保駕馭舒適性，後懸吊採用雙係數彈簧，以在不影響動態性能的情況下，完美顧及乘坐舒適性。
強大的車身剛度也透過強化的前後車身底板、前懸及後懸吊強化結構與油箱固定支撐結構相輔相成，使車身抗扭曲剛度增加 8%，側向抗變形剛度增加 6.7%，提供最出色的車體剛度表現。
全新轉向調校與高性能輪胎配置 共創卓越動態表現
V12 Vantage亦採用全新轉向調校，優化轉向感受並提供更靈敏駕駛反饋，打造更從心所欲的駕馭體驗。標配陶瓷碳纖維煞車 (CCB) 系統，前輪 410 mm x 38 mm 煞車碟盤搭載 6 活塞卡鉗，後輪360 mm x 32 mm煞車碟盤則採用 4 活塞卡鉗。CCB 煞車碟盤能夠提供更出色的煞車性能並顯著減少簧下重量，即使在溫度高達 800 度的惡劣條件下，依舊保持一致的煞車品質，有效防止煞車性能的減退，幫助 V12 Vantage 釋放性能潛力，同時賦予駕駛高度的駕馭信心與精確操控手感。與鋼製煞車系統相比，CCB 的採用使得車身減輕了23KG，進一步提高 V12 Vantage 的乘坐品質與敏捷性能。
成就V12 Vantage優越動態性能表現的還包含兩款全新 21 吋輪圈— 消光黑色Y字型輪圈與消光黑色Y字型拋光輪圈可供選擇，同時亦可加費選配重量減輕8公斤的21吋消光黑色輕量化輪圈，輪胎的配置則是採用前輪 275/35 R21和後輪 315/30 R21的Michelin Pilot 4S 高性能輪胎。
迷人車身曲線 演繹極致車藝美學
秉持對性能駕馭的極致追求與毫不妥協的美學標竿，V12 Vantage 擁有迷人的車身曲線，歸功於加寬約 40 毫米的車身設計，用來搭配為了彎中動態與穩定性所優化的寬體底盤，全新寬體設計廣泛使用碳纖維材質，同時具備引人注目的空氣動力學套件。
從各個角度欣賞皆散發車藝美學V12 Vantage，車頭設計更是不同凡響。全新前保險桿設計與寬體前側下擾流片相得益彰，前擾流產生的下壓力與空氣力學相互平衡，展現霸氣懾人的不凡姿態。
為了增加通過引擎冷卻散熱的氣流，特殊的馬蹄型引擎蓋進氣口設計，搭配水箱護罩格柵面積增大25%，有效增強冷卻效果，與Vantage GT12 華麗外型相互呼應，並致敬Aston Martin 傳奇車款V12 Vantage GT3賽車。競速氣息濃厚的外觀設計源於賽車運動的啟發，亮眼的跑格造型也在車側線條嶄露無遺，展現過往V12 Vantage 車型的傳承元素。
車尾採用全新後保桿與分流器設計，保持空氣力學的完美平衡。新設計的核心主角來自輕量化的雙尾管排氣系統；身為視覺焦點的尾翼設計，可提供高速行駛下 204KG的最大下壓力，並讓整體外觀更顯張狂有力，完美發揮V12 Vantage優異空氣力學所提供的高速穩定性與終極性能。
個人化訂製服務 打造獨特風格設計
內裝方面，V12 Vantage 保留Vantage車款的經典樣貌標配頂級真皮的 Sports Plus 座椅，並鑲有品牌飛翼徽飾與網孔造型。車主亦可選配全新碳纖維高性能跑車座椅，配備六向調節功能，提供更佳的座椅支撐性。此款跑車座椅為Aston Martin受賽車運動啟發而打造的專利之作，在不影響乘坐舒適性的前提下，可減輕 7.3 公斤座椅重量。
每輛 V12 Vantage 都可透過Q by Aston Martin個人化訂製服務，打造獨一無二的風格設計，無論是多樣性外觀塗裝、煞車卡鉗選色、或輪框飾面皆可自由選擇。Q by Aston Martin亦提供一系列各色碳纖維飾板，以多款精心打造的特殊色漆，讓碳纖維的呈現更具工藝品味，色彩會隨著不同的光照條件下變化，當車輛停靠於黑暗街道或微弱燈光中，色調顯得低調而深沉；在明亮光照下，將搖身一變煥發寶石般的迷人光澤。
車室空間的配置選擇依然與眾不同，可選用編織皮革或 Alcantara 材質搭配，中控與車門飾板及控制旋鈕可與車身外觀相互呼應，營造微妙的細節之美，高度個人化訂製服務，讓每一輛V12 Vantage都展現獨一無二的迷人風格。
Aston Martin首席品牌暨商務長 Marco Mattiacci 補充道：「在Aston Martin，我們製造汽車、我們更銷售夢想，這就是品牌的魔力。全球只有少數客戶能夠擁有 V12 Vantage，但與品牌所有的標誌性車型一樣，儘管限量並稀有，但更值得車主珍藏的，是它所代表的品牌精神意涵。透過 Q by Aston Martin，即使是像 V12 Vantage 這樣的珍稀車款，也能夠按照車主喜好打造獨一無二的完美車款。」
Aston Martin V12 Vantage 選用配備
漆色 – 特製Q系列 – Spirit Silver 活力銀
Speed Orange外觀塗裝 – 擾流飾條 / 水箱護罩內緣 / 後行李箱蓋內緣 / 車門下緣
亮面交織斜紋碳纖維擾流套件
亮面交織斜紋碳纖維上層外觀套件
亮面交織斜紋碳纖維引擎蓋
21吋消光黑色輕量化輪圈
煞車卡鉗選色 – 活躍橘色
燻黑色尾燈
六向調節碳纖維跑車座椅
Grey麂皮車頂選色
Silver 縫線選色
深鉻色內裝套件