▲ Nissan X-Trail e-POWER 國內行銷搶訂破兩千單，明年配額僅六百台

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< NISSAN e-POWER 鑑賞家> 上線首週會員破 2 千
NISSAN e-POWER使用與電動車相同的鋰電池與馬達技術，並藉由燃油引擎發電，無需外部充電，即可實現100% 純電驅動的駕馭體驗，能讓消費者享受電驅技術創造的強勁加速度、靜肅性與環保節淨的駕馭體驗，無需擔憂電動車里程焦慮，提供消費者最佳的移動方案(註5)。
<NISSAN e-POWER鑑賞家>線上行銷活動，自2022年12月1日起，上線首週會員即突破2,000人，「X-TRAIL e-POWER封館預賞會」場次多數額滿，為感謝消費者熱烈支持，裕隆日產緊急加開八場次，時間分別為2022年12月17日、12月24日、2023年1月7日及1月8日，滿足大眾對X-TRAIL e-POWER的殷切期盼。敬邀鑑賞家會員進入報名系統預約報名，共同見證e-POWER新世代動力及無里程焦慮的電驅技術。
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新增八場次 - 鑑賞家專屬「X-TRAIL e-POWER 封館預賞會」
場次
地點
時間
1
新店展示中心
新北市新店區中興路三段9號
2022/12/17 (六) 上午10:00 – 12:00
2
濱江展示中心
台北市中山區濱江街213號
3
桃鶯展示中心
桃園市桃園區桃鶯路441號
4
新竹展示中心
新竹市東區經國路一段2號
2022/12/24 (六) 上午10:00 – 17:00
5
五權西路展示中心
台中市南屯區五權西路二段1161號
6
松竹展示中心
台中市北屯區松竹路三段8號
2022/12/24 (六) 下午13:30 – 17:30
7
一心展示中心
高雄市前鎮區一心一路356號
2023/01/07 (六) 下午14:00 – 17:00
8
博賢展示中心
嘉義市西區世賢路二段505號
2023/01/08 (日) 下午14:00 – 18:00
NISSAN X-TRAIL e-POWER為台灣市場首款搭載e-POWER動力車款，以「不用充電的電動車」美名熱銷全球，日本市場甚至因交車時間過長而暫停接單。為回應消費者期待，裕隆日產成功爭取到首批年度配額600台，預期將同樣面臨車源供不應求狀況，敬邀消費者及早加入<NISSAN e-POWER鑑賞家>行列，搶先鑑賞X-TRAIL e-POWER 100% 純電驅動的技術魅力，再享現場優先下訂權等合計10項獨享禮遇，優惠總價值達32,000元。