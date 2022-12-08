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Nissan X-Trail e-POWER 國內行銷搶訂破兩千單，明年配額僅六百台

▲ Nissan X-Trail e-POWER 國內行銷搶訂破兩千單，明年配額僅六百台
▲ Nissan X-Trail e-POWER 國內行銷搶訂破兩千單，明年配額僅六百台

2GameSome - 有車賞

裕隆日產汽車自2022年12月1日起至2023年1月8日止，啟動線上行銷活動，讓消費者搶先一睹X-TRAIL e-POWER 100% 純電驅動的技術魅力，活動上線首週會員即突破2,000人，「X-TRAIL e-POWER封館預賞會」場次多數額滿，為感謝消費者熱烈支持，裕隆日產緊急加開八場次，滿足大眾對X-TRAIL e-POWER的殷切期盼。

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NISSAN X-TRAIL e-POWER為台灣市場首款搭載e-POWER動力車款，以「不用充電的電動車」美名熱銷全球(註1)，日本市場甚至因交車時間過長而暫停接單(註2)。為回應消費者期待，裕隆日產成功爭取到首批年度配額600台，預期將同樣面臨車源供不應求狀況，敬邀消費者及早加入<NISSAN e-POWER鑑賞家>行列，即可參加「X-TRAIL e-POWER封館預賞會」，享現場搶先鑑賞下訂X-TRAIL e-POWER等合計10項獨享禮遇(註3)，優惠總價值達32,000元(註4)。

< NISSAN e-POWER 鑑賞家> 上線首週會員破 2 千

NISSAN e-POWER使用與電動車相同的鋰電池與馬達技術，並藉由燃油引擎發電，無需外部充電，即可實現100% 純電驅動的駕馭體驗，能讓消費者享受電驅技術創造的強勁加速度、靜肅性與環保節淨的駕馭體驗，無需擔憂電動車里程焦慮，提供消費者最佳的移動方案(註5)。

<NISSAN e-POWER鑑賞家>線上行銷活動，自2022年12月1日起，上線首週會員即突破2,000人，「X-TRAIL e-POWER封館預賞會」場次多數額滿，為感謝消費者熱烈支持，裕隆日產緊急加開八場次，時間分別為2022年12月17日、12月24日、2023年1月7日及1月8日，滿足大眾對X-TRAIL e-POWER的殷切期盼。敬邀鑑賞家會員進入報名系統預約報名，共同見證e-POWER新世代動力及無里程焦慮的電驅技術。

 

新增八場次 - 鑑賞家專屬「X-TRAIL e-POWER 封館預賞會」

場次

地點

時間

1

新店展示中心

新北市新店區中興路三段9號

2022/12/17 (六) 上午10:00 – 12:00

2

濱江展示中心

台北市中山區濱江街213號

3

桃鶯展示中心

桃園市桃園區桃鶯路441號

4

新竹展示中心

新竹市東區經國路一段2號

2022/12/24 (六) 上午10:00 – 17:00

5

五權西路展示中心

台中市南屯區五權西路二段1161號

6

松竹展示中心

台中市北屯區松竹路三段8號

2022/12/24 (六) 下午13:30 – 17:30

7

一心展示中心

高雄市前鎮區一心一路356號

2023/01/07 (六) 下午14:00 – 17:00

8

博賢展示中心

嘉義市西區世賢路二段505號

2023/01/08 (日) 下午14:00 – 18:00

X-TRAIL e-POWER全球熱銷  鑑賞家可搶先鑑賞下訂600台首批年度配額

NISSAN X-TRAIL e-POWER為台灣市場首款搭載e-POWER動力車款，以「不用充電的電動車」美名熱銷全球，日本市場甚至因交車時間過長而暫停接單。為回應消費者期待，裕隆日產成功爭取到首批年度配額600台，預期將同樣面臨車源供不應求狀況，敬邀消費者及早加入<NISSAN e-POWER鑑賞家>行列，搶先鑑賞X-TRAIL e-POWER 100% 純電驅動的技術魅力，再享現場優先下訂權等合計10項獨享禮遇，優惠總價值達32,000元。

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