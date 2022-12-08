▲ PGO Ur1 增列雙新色

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色彩研究機構「Pantone」近年來一直以大地色為流行指標，綠色能帶給人們療癒、歲月安好的舒適感，象徵自然、和平，並且藏有綠意盎然、充滿生機與希望之意。而奶茶色則是「溫柔」代名詞，代表一股溫柔力量，PGO將濃郁順口的抹茶和奶茶化成Ur1新車色，讓車主們在騎乘時也能感受到美好窩心的暖意。
喜歡文藝氣息的車友可以選擇抹茶灰綠色，知性中帶點沉穩的氣息，高質感的車色，展現你獨特的韻味；溫柔百搭的奶茶色，在任何場合都經典不敗，好看又耐髒，不論騎到哪都是路上最時髦的存在。
另外，此次限定版的方向燈也改成低調個性的燻黑設計，擋風板飾蓋和後燈飾板則以碳纖維紋路呈現，讓整體精緻度大幅提升。
復古美學外型，卓越性能操控
Ur1外觀承襲歐式復古風格，採用G2鋁合金水冷永磁同步馬達，最大馬力為8.58hp(功率為6.4kw)，提供5段可調後避震，在設計上也有許多小巧思，像是打造了748mm的低座高，騎車不用墊腳尖，身形較嬌小的車主也能輕鬆踩到地；搭配符合人體工學的沙發級坐墊，騎車也變成一種享受；還有困擾不少人的立中柱，Ur1特別設計了省力中柱，讓你停車也能很優雅。
錯過的工業局補助，讓PGO補給你
購車除了有PGO原廠贈送的$16,000Ur1購車金外，若有符合政府補助條件，以桃園為例Ur1最低41,000元起就能輕鬆入手(汰舊換新且需於年底前完成領牌）。
另外提醒2022年工業局的補助申請截止日到12/10，但PGO為了能讓消費者用漂亮的價格購入極美的智慧電車，凡年底前完成交車領牌者，只要符合資格，PGO負責幫你補足7000元的工業局補助！！