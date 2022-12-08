▲ 雙車型劃分八大編成，小改款 BMW 3 / 3 Touring 發表上市！建議售價 213 萬起

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前衛型格再進化
前衛的設計語彙及動感率性的迷人身姿是對全新BMW 3系列的最佳詮釋，BMW 3系列豪華運動房車延續了經典長車頭、短前懸的設計，結合立體雕琢的引擎蓋，以更引人側目的動感設計筆觸，勾勒出全新造型雙肋直柵式水箱護罩，搭配兩側線條銳利與層次感的全新光型變化智慧LED頭燈，倒L型日型燈與燈組內的藍色飾條交織出全新BMW 3系列不容錯認的銳利目光，而中央放大的進氣壩以及向外兩側延伸的Air Curtain氣簾設計，更完美呈現令人驚嘆的獨特車頭造型，車側修長的車身肩線、Hofmeister Kink C柱設計與3D立體L型尾燈，則描繪出優雅駿逸且時尚的動感樣貌；全新BMW 3系列Touring更刻劃出獨到的運動輪廓，以活力動感且現代的設計語彙詮釋絕佳車身比例，向眾人展示一貫帥氣有型的車頭樣貌，結合從車頭一路上揚至車尾的窗框線條與側窗設計，330i M Sport與M 340i xDrive車型更搭配開闊至天際的全景式電動玻璃天窗，描繪出Touring車型令人難以錯認的自信魅力，完美演繹自成一格的獨特面貌，展現不受拘束的率性態度。
BMW深知車主喜愛個性化與獨特性，針對全新BMW 3系列不同車型提供專屬風格套件，讓車迷皆能擇其所愛，318i Sport配備了Sport風格套件，銀色水箱護罩搭配黑色高光澤雙肋直柵，與前保桿黑色高光澤進氣壩相互輝映；320i M Sport及330i M Sport則是全面配備M Sport風格套件，包含M空力套件、M專屬輪圈以及M字樣車側銘牌，車頭銀色水箱護罩鑲嵌霧銀色雙肋直柵的搭配下，在動感與細膩質感之間取得絕佳平衡；M 340i xDrive更於M Sport風格套件基礎之上，額外升級專屬的M Performance外觀套件，燻黑造型頭燈與黑色高光澤網狀水箱護罩設計，大幅提升視覺衝擊感，車側雙肋式後視蓋鏡更強化整體戰鬥氣息，而將目光移向車尾，雙邊矩形排氣尾管更凸顯M 340i xDrive的性能運動風格，刻劃帥氣性能風采的同時更深化M家族的熱血跑格。
智能再進化 駕馭移動新科技
汲取了新世代設計語彙並融合豪華氛圍，全新BMW 3系列導入多項頂尖前衛科技配備，極具未來感的懸浮式曲面螢幕(12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕)搭載全新BMW iDrive 8.0使用者介面，充滿現代美感的圖像式設計使介面在使用上更加直覺並提供專屬個性化與客製化設定，大幅消弭數位與現實世界的界線,將車主與車輛之間的關係提升至全新層次。除了更人性化的操作介面，BMW也將語音溝通完美植入，於BMW iDrive 8.0使用者介面結合全新世代的BMW智慧語音助理2.0，車內成員不僅能為智慧語音助理命名、用更自然的語言邏輯來進行溝通，過程將更顯流暢與真實，為駕駛打造個人化感官體驗。
智能再進化，全新BMW 3系列配備BMW手機數位鑰匙、智慧Comfort Access免鑰匙系統，在任何時刻皆能讓車主輕鬆解鎖並啟動車輛，此次更同步標配手機無線充電裝置、遠端3D監控系統及無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay與Android Auto)，提供更便利從容的用車生活。此次, BMW 3系列全車系也搭載更強大且全面的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，將備受大眾喜愛的車況抬頭顯示器、360度環景輔助以及自動倒車系統直接列為全車系標準配備，給予駕駛最全面的保護，同時具備主動車距定速控制系統、盲點偵測系統、後方車流警示、倒車輔助攝影、自動停車與自動倒車輔助系統等功能，車側防撞輔助、前方車流警示、主動車道維持輔助讓駕駛隨時精準掌握路況與車輛狀態，在享受熱情操駕的道路上也能夠安全無虞。
豪華質感 見證工藝之巔
臻至完美是BMW對於豪華的極致追求，全新BMW 3系列/ 3系列Touring擁有由極致豪華質感所鋪陳的內裝設計，全面配備豪華型三區恆溫空調、環艙氣氛燈，融合了舒適與動感氛圍，經典的駕駛者導向設計於座艙內完美展現，320i M Sport與330i M Sport更搭載M多功能真皮方向盤(含換檔撥片)、Sensatec皮質儀錶檯以及黑色車內頂篷；雙前座電動座椅含駕駛座記憶功能與Sensatec透氣皮質跑車座椅，鋪陳豪華質感更提供駕駛及乘客優異的包覆性與支撐性，而330i M Sport 升級Vernasca真皮，給與乘客最尊榮的享受，同時搭載擁有16具揚聲器的harman / kardon高傳真音響系統，沉浸式的聽覺饗宴將帶領乘客前往全新境界。M340i xDrive擁有M多功能真皮方向盤(含換檔撥片)並升級為Vernasca真皮M跑車座椅、雙前座電動腰靠及M碳纖維飾板，柔軟細緻的皮質與跑格座椅造型更營造出令人熱血沸騰的座艙氛圍。
此外，Touring車型更展演出強大的機能性與靈活空間表現，不僅具備最高可擴充至1,510公升的行李廂容積，搭配40/20/40分離可傾倒後座椅背、後廂安全分隔網、行李廂捲簾、電動尾門啟閉系統以及BMW獨家的獨立開啟式後擋玻璃與後廂底板自動止滑功能，彈性十足的空間運用輕鬆滿足車主各種需求，不論駛入都市或山野之間，都是一場獨一無二的風格旅行。
凌駕挑戰 縱情駕馭
BMW致力於追求操控與舒適均衡的完美境界，BMW 3系列更是以極致的駕馭樂趣聞名於世，精湛表現總是讓對手難以望其項背，全新BMW 3系列不僅維持一貫的優異50:50車身配重，更導入車身剛性更為提升的全新BMW EfficientLightweight輕量化車體結構，前鋁合金雙接頭彈簧柱、後多連桿懸吊系統更具備全新減震筒技術，營造出更引人入勝的操控樂趣，不論是行路舒適性表現或是車身動態穩定性，均令眾人讚賞且無從挑剔。此外，330i M Sport配備M跑車化懸吊系統(車身降低10mm)，M340i xDrive則進階為M跑車化電子懸吊系統(車身降低10mm)，結合M運動化差速器，透過精細的底盤調教技術，使3系列的動態駕馭感受更臻完美，給予車主暢快淋漓的熱血駕馭體驗。
全新BMW 3系列/ 3系列Touring全面搭載BMW TwinPower Turbo汽油引擎，獨家的BMW EfficientDynamics高效動力科技將HPI高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC汽門揚程可變系統與Double-VANOS雙可變汽門正時系統動力科技與渦輪增壓科技結合，於動力系統上探索更高效能。318i Sport搭配Steptronic八速手自排變速箱，320i M Sport、330i M Sport與M340i xDrive則是均採用Steptronic運動化八速手自排變速箱，330i M Sport擁有245匹最大馬力、400牛頓米最大扭力，0-100 km/h加速僅需5.9秒，演繹完美駕馭熱情的M340i xDrive結合48V高效複合動力科技，可於5,500rpm時輸出374匹最大馬力(+11匹 48V)，並於1,900 rpm低轉速域即可釋放500牛頓米最大扭力，從0到100公里/每小時僅需4.4秒即可完成。
BMW M Performance Parts 原廠加裝品 再添競技個性
全新BMW 3系列承襲了熱血基因，挑起眾人對無限駕馭樂趣的欲望，搭配BMW原廠所開發的M Performance加裝套件，不但無須在賽道上馳騁也能隨時感受BMW的賽車基因外，也將車輛中的每個細節刻劃的更為鮮明、熱血，於個人風格之上再加入跑車氣息。此次，BMW 3系列M Performance套件全部到齊同步上市，包含全車多部位的碳纖維空力套件、多款更戰鬥風格的大尺寸輪圈與內外觀的車身裝飾，提供車主更多的風格選擇，賦予每一輛BMW 3系列獨特的跑格靈魂，在每一次的馳騁中皆奪取眾人目光。
全新 BMW 3 系列豪華房車 建議售價
車型
建議售價
BMW 318i Sport
213萬
BMW 320i M Sport
243萬
BMW 330i M Sport
292萬
BMW M340i xDrive
363萬
車型
建議售價
BMW 320i M Sport Touring
250萬
BMW 330i M Sport Touring
299萬
BMW M340i xDrive Touring
370萬