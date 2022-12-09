第43屆日本年度風雲車出爐，Nissan Sakura/Mitsubishi eK X EV雙生車系獲獎

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首先，獲得第43屆日本年度風雲車的Nissan Sakura/Mitsubishi eK X EV雙生車系，該雙生車系，為日本限定的K Car車款，獲獎原因是提供了純電車型，降低電動車的門檻，純電K Car帶給包括樂齡族群在內的許多人更便利的行動自由，同時，該雙車系在操控性上廣獲好評，許多評審都認為超越了搭載傳統動力的K Car，而且還配有媲美豪華車款的全方位駕駛輔助系統，讓它們獲得最高評分掄元。同時，Nissan Sakura/Mitsubishi eK X EV也以120~150km的續航力、穩定操控性與高靜肅性，獲得了年度微型車獎項。
除了年度風雲車與年度微型車，其他獎項得獎者如下：
●年度進口車：Hyundai Ioniq 5
獲獎理由：Ioniq 5為一輛外觀與內裝充滿創新的電動車，並在WLTP模式下具有498km-618km之實用續航力與出色的動力性能，同時還有完備地舒適與安全配備，另提供V2H與V2L之雙向供電功能，便利十足，並且可透過方向盤撥片調整動力回充力道，達到類似換檔效果，提升駕駛樂趣。
●年度最佳設計獎：BMW iX
獲獎理由：iX的設計與過續的BMW完全不同，開啟了新的視野與方向，但仍然可以融入雙腎水箱護罩等傳統元素。車內有如起居室的優雅陳設同樣顛覆傳統概念而受到讚賞。
●年度最佳科技獎：Nissan X-Trail
獲獎理由：X-Trail搭載之全新的第二代e-POWER動力系統，以一具1.5升直列3缸VC渦輪可變壓縮比引擎作為發電之用，再搭配高輸出電動馬達，同時配置e-4ORCE電動四輪驅動系統，創新的引擎與電動科技，以及動力系統的高度協調性是其獲獎的原因。
●年度性能車：Honda Civic e:HEV/Civic Type-R
獲獎理由：Civic e:HEV混合動力車型，憑藉其先進的動力總成，被評為具有現代智慧駕駛性能的運動型轎車。
而Civic Type-R則是憑藉出色的底盤性能、空氣動力學，以及運轉順暢的VTEC渦輪增壓引擎，使其可以兼具公路與賽道使用，讓駕駛這留下深刻印樣而受到高度讚揚。