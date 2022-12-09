2024總統大位又將「兩強對決」？黃暐瀚：柯無法撼動選局
昨（8）日副總統賴清德宣布投入民進黨主席選舉及2024總統大選，消息引發各界提前關注2024大選情勢。對此，資深媒體人黃暐瀚也認為2024仍將形成「兩強對決」，至於台北市長柯文哲「選不選」，差別都不會太大。
編輯中心/綜合報導
黃暐瀚昨（8）日於臉書撰文分析，賴清德決定參選民進黨主席之後，他得立刻面對三個問題：1、怎麼穩定軍心？2、如何贏回民心？3、怎樣才能讓蔡英文總統放心？眼下的狀況，綠營大敗，不得民心，包括黑道、通膨、跟經濟衰退問題，致使國人對執政不滿意，賴得努力「贏回民心」，2024才有盼頭。
至於藍營部分，黃暐瀚則表示「最強的是侯友宜，這點無庸置疑」，而侯友宜強歸強，仍有兩個問題「才剛連任市長，怎麼安然出場？」、「如何解決兩岸關係？」
黃暐瀚也補充，朱立倫也有志參選2024，國民黨甚至還要上演「朱侯內鬥」，屆時除了國民黨內部亂流，侯友宜該如何面對「兩岸、國防、外交」這些「總統領域」的論述，都還有待他來證明自己。
至於柯文哲，黃暐瀚則認為，對2024來說，柯文哲不管「選不選」，差別都不會太大。這次的選舉證明了「藍綠之外沒有小黨空間」，柯文哲雖有2024的資格參選，但幾乎已無撼動選局的能力。
黃暐瀚又提到，柯文哲增加影響力的方式，也許是找來郭台銘「合作」！但如果郭台銘有意「出場」，藍營自會積極接洽，或者許以選後的行政首長高位，不會讓柯文哲平白拿走郭台銘這張「虎牌」。
黃暐瀚總結認為，眼前綠營正面臨「亂流」，但藍營很快也要面對「初選亂流」，誰先安然通過「亂流」，誰就離2024更近一步。（編輯：潘毅）