Volvo EX90小老弟EX30 2023年上市

Volvo於先前發表EX90時，就稍微透露之後還會有一款更小的EX30，而近日Volvo也向媒體表示EX30將會於2023年上市，並且會在中國生產製造。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×Volvo於先前發表品牌最新電動休旅EX90，然而除帶來EX90，影片末還出現一款尺碼更小的休旅車，而車後螢幕則顯示著2023，對此近日Volvo也向媒體證實了該車訊息。 Volvo表示該車為EX30，但目前尚未透露車輛相關資訊，僅表示EX30將會使用SEA平台在中國生產製造，預計2023年上市，並採用線上銷售方式，而EX30的推出將擔任品牌入門電動休旅，透過更緊湊的尺碼與親民價格，將會是Volvo於2025年達到120萬輛目標重要關鍵。EX30將於2023年上市，將使用SEA平台建構，外觀造型預計會和EX90相似。×EX30將於2023年上市，將使用SEA平台建構，外觀造型預計會和EX90相似。 Honda計畫2024年推出全新電動微型商用車 Bowers & Wilkins與McLaren兩大品牌推出聯名旗艦耳機 V12引擎的最終咆嘯! Aston Martin V12 Vantage翩然抵台 第43屆日本年度風雲車出爐，Nissan Sakura/Mitsubishi eK X EV雙生車系獲獎